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ЦБ определил тарифы на оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей

Совет директоров Центробанка определил тарифы на оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба регулятора. «Их диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия», – отмечается в сообщении.

При этом комиссии не будут взиматься при оплате штрафов, налогов и при совершении других платежей, которые идут государству. Отмечается, что на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%.

При этом для физических лиц платежи за любые товары и услуги через Систему быстрых платежей будут бесплатными. Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 г.

СБП была запущена в феврале на перевод средств между счетами и картами. Во второй половине этого года ЦБ планирует запустить в системе переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода. Предполагается, что внедрение системы быстрых платежей снизит издержки торговых точек в два-три раза по сравнению с действующими комиссиями за прием карт.

В системе уже участвуют ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».