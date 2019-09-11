Финансы

Новости

Греф не исключил третье за год снижение ставок Сбербанка по ипотеке

Сбербанк до конца 2019 г. может еще раз снизить ставки по ипотеке. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс».

«Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года возможно еще небольшое снижение», — отметил он. Греф уточнил, что в этом году ставки уже снижались.

Сбербанк дважды снижал ипотечные ставки в этом году. В первый раз это произошло в конце мая — они были уменьшены на 0,3–0,6 п. п. – до 10,8% для кредитов на готовое жилье и до 10,6% годовых по ипотеке на новостройки при наличии полиса страхования жизни. Эти ставки действовали для тех, кто не получает зарплату на карту Сбербанка и не пользуется электронной регистрацией ипотеки.

Во второй раз кредитная организация снизила ставки в августе. Она объявила, что снижение составит 0,5 процентного пункта (п. п.). Кроме того, банк увеличил скидку для участников зарплатных проектов Сбербанка.

6 сентября ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку — на 0,25 п. п. до 7%.