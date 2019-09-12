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ВТБ отменил начисление бонусов за покупки по картам за границей

ВТБ с 1 октября отменит начисление бонусов при оплате покупок за границей. Об этом кредитная организация уведомила своих клиентов, пишет РБК. Информацию подтвердили call-центр и пресс-служба ВТБ, отметив, что решение касается всей линейки карт.

В сообщении ВТБ для клиентов говорится, что «по трансграничным операциям (операциям по картам за границей) независимо от страны совершения покупки прекратят начисляться бонусы лояльности». Для оплаты покупок в интернет-магазинах и приложения в мобильном телефоне бонусы сохранится.

ВТБ принял такое решение из-за того, что платежные системы в октябре снижаются интерчейндж (основная часть комиссии, которую магазины платят банкам за прием карт) по операциям, проведенным за границей, пояснила пресс-служба кредитной организации.

ВТБ стал первым из крупных российских банков, который отреагировал на снижение в Европе межбанковской комиссии для операций по картам Visa и Mastercard, эмитированным за пределами Евросоюза. О снижении интерчейнджа было объявлено в мае этого года.

Другие крупные российские банки пока не отменяют кэшбэк по трансграничным операциям, пишет РБК. Это касается Альфа-банка, Тинькофф Банка, «Открытия», МКБ, Райффайзенбанка, Росбанка и Почта Банка. Альфа-банк отметил, что внимательно следит за поведением участников финансового рынка в этом вопросе. «Русский стандарт» сообщил, что его клиенты получают кэшбэк за оплату покупок за границей, но на вопрос, планируется ли отменить эту опцию, не ответил.