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Страховой стартап «Альфа-групп» получил лицензию ЦБ

Центробанк выдал стартапу Mango лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и добровольного имущественного страхования, говорится в сообщении регулятора.

Страховая компания Mango была создана в 2018 г. В отличие от других страховых компаний она будет работать без офисов, только в онлайне. Mango сосредоточится на страховании квартир и домашнего имущества. В октябре 2018 г. РБК писал, что инвесторами компании стали совладельцы «Альфа-групп». Позже издание уточнило, что общая сумма их инвестиций составила 2 млрд руб.

Основатель компании – Виктор Лавренко. В 2000-х гг. он создал поисковик Nigma.ru, а затем переехал во Вьетнам, где в 2013 г. создал поисковую систему и браузер Coc Coc. Лавренко в беседе с изданием отмечал, что в будущем стартап намерен предоставлять такие необычные услуги, как страхование здоровья людей, использующих каршеринг. По его словам, сейчас это острая проблема.

Генеральным директором страховщика назначен Павел Конев. До прихода в стартап он отвечал за розничные продукты в компании «Альянс Россия» и за финансы в российском подразделении Allianz Global Corporate & Specialty.