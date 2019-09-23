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Бонусы «Спасибо» будут начислять и списывать в «Связном»

Ритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» в качестве партнера. Об этом сообщили пресс-службы госбанка и ритейлера.

Теперь в «Связном» при оплате покупок картами Сбербанка участникам программы лояльности госбанка независимо от их уровня привилегий (в программе Сбербанка их четыре) будут начислять бонусы «Спасибо» по повышенной ставке: 1% за приобретение смартфонов, планшетов, умных часов и другой цифровой техники, 5% – за покупку аксессуаров, сообщил представитель «Связного». Стандартно вне партнерских проектов Сбербанк начисляет участникам своей программы лояльности бонусы в размере 0,5% от суммы любой покупки (кроме участников с низшим уровнем привилегий).

Кроме того, теперь до 30% от стоимости приобретенных цифровых товаров и полученных услуг (например, настройка смартфона, наклейка стекла), в «Связном» можно оплатить ранее накопленными бонусами «Спасибо». Правда, финансовые услуги и услуги сотовых операторов компенсировать бонусами нельзя, предупредил представитель ритейлера. Чтобы списать бонусы в счёт оплаты товара, клиент должен сообщить о своем намерении продавцу и предъявить карту. После этого сотрудник магазина сообщит максимальную сумму бонусов, доступную к списания, а клиент может скорректировать эту сумму по своему усмотрению.

Участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» являются 40 млн человек. «Связному» принадлежит пять тысяч магазинов в 1300 городах России.