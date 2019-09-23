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Бонусы «Спасибо» будут начислять и списывать в «Связном»

Ведомости
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Ритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» в качестве партнера. Об этом сообщили пресс-службы госбанка и ритейлера.

Теперь в «Связном» при оплате покупок картами Сбербанка участникам программы лояльности госбанка независимо от их уровня привилегий (в программе Сбербанка их четыре) будут начислять бонусы «Спасибо» по повышенной ставке: 1% за приобретение смартфонов, планшетов, умных часов и другой цифровой техники, 5% – за покупку аксессуаров, сообщил представитель «Связного». Стандартно вне партнерских проектов Сбербанк начисляет участникам своей программы лояльности бонусы в размере 0,5% от суммы любой покупки (кроме участников с низшим уровнем привилегий).

Кроме того, теперь до 30% от стоимости приобретенных цифровых товаров и полученных услуг (например, настройка смартфона, наклейка стекла), в «Связном» можно оплатить ранее накопленными бонусами «Спасибо». Правда, финансовые услуги и услуги сотовых операторов компенсировать бонусами нельзя, предупредил представитель ритейлера. Чтобы списать бонусы в счёт оплаты товара, клиент должен сообщить о своем намерении продавцу и предъявить карту. После этого сотрудник магазина сообщит максимальную сумму бонусов, доступную к списания, а клиент может скорректировать эту сумму по своему усмотрению.

Участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» являются 40 млн человек. «Связному» принадлежит пять тысяч магазинов в 1300 городах России.

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Бизнес
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Владельцы Auchan не будут развивать сеть автосервисов в России

Ведомости
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Компания Mobivia (принадлежит владельцам Auchan Retail) отказалась от планов построить в России сеть автосервисов с магазинами Norauto. В июне часть земельных и торговых активов компании купила сеть магазинов автозапчастей «Кэмп», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание РБК.

Информацию о сделке подтвердили гендиректор «Кэмпа» Антон Ефимов и директор по проектам компании-консультанта Goetzpartners Эмиль Закиров.

Операционную компанию для развития автосервисов ретейлер зарегистрировал в середине 2007 года. Под будущие сервисы компания приобрела пять участков: три в Подмосковье, а также в Рязани и Ярославской области. Первая точка под брендом Norauto открылась в 2011 году в Климовске. Второй автосервис открылся в 2013 году в Ногинске на участке в 0,6 га. Все автомастерские компания размещала рядом с магазинами Leroy Merlin (принадлежит владельцам Auchan Retail). Согласно концепции компании, приехав в магазин, клиенты на несколько часов оставляют свой автомобиль в сервисе и, завершив покупки, забирают его.

По словам Закирова, Mobivia планировала открыть десять автосервисов стоимостью около €20 млн. Теперь Mobivia сосредоточится на международных технологических проектах, связанных с каршерингом, а офлайн-бизнес сфокусирует на развитых западноевропейских рынках.

Norauto основана в 1986 году. Это бренд французской группы Mobivia — одного из крупнейших европейских компаний на рынке обслуживания автомобилей. Компания работает в 20 странах, у нее 2070 мастерских и магазинов под брендами Norauto, ATU, Midas и Carter-Cash. Основатель бизнеса — Эрик Дервиль. В 2018 году выручка Mobivia, по данным компании, составила €3,2 млрд, 55% из них — международные продажи, пишет РБК.

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Финансы
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о планах сооснователей Qiwi выйти из бизнеса

Ведомости
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Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу, сооснователи группы хотят выйти из бизнеса полностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Но более вероятной является продажа проекта рассрочки «Совесть» и Рокетбанка, отмечает газета.

По словам одного из собеседников издания, сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать бизнес полгода назад. Бизнесмены подготовили презентацию для инвесторов, а также привлекли консультантов. Ким и Солонин не прокомментировали планы по продаже бизнеса. В пресс-службе Qiwi заявили, что группа ведет переговоры с рядом потенциальных инвесторов о продаже Рокетбанка, но раскрывать детали не стали. При этом Qiwi продолжает инвестировать в проект рассрочки «Совесть» и рассматривает разные варианты его развития, заявили в пресс-службе.

В августе Qiwi сообщила, что убыток от Рокетбанка за первое полугодие 2019 г. составил 1 млрд руб., и компания намерена привлечь инвестора или продать банк. По информации одного из собеседников «Коммерсанта», Рокетбанком интересуется «Билайн», у которого уже есть свой банковский продукт – платежная карта. В «Билайне» отказались комментировать возможную сделку.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Экстрадированный в США россиянин признался в кибератаках на JPMorgan

Ведомости
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Россиянин Андрей Тюрин, которого в 2018 г. экстрадировали из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase, пишет Bloomberg.

Тюрину также инкриминируются взломы компьютерных систем 12 финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Тюрин признал себя виновным в краже данных более чем 80 млн клиентов, это принесло ему и его подельникам сотни миллионов долларов. Как отмечает издание, его сообщники использовали украденную информацию для рассылки спама, в котором убеждали адресатов приобрести те или иные бумаги. Затем они продавали бумаги по завышенным ценам.

Россиянину предъявлены обвинения по шести пунктам. По совокупности ему может грозить до 92 лет заключения, в том числе по 30 лет за преступный сговор с целью совершения компьютерных взломов и банковское мошенничество.

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Технологии
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Facebook заплатит до $1 млрд за стартап по управлению компьютером силой мысли

Ведомости
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Социальная сеть Facebook приобретет базирующийся в Нью-Йорке стартап CTRL-Labs, разрабатывающий программное обеспечение, позволяющее людям управлять компьютерами с помощью разума, пишет Bloomberg. Сумма сделки может составить от $500 млн до $1 млрд.

Одна из разработок CTRL-Labs – браслет, который считывает сигналы, поступающие от мозга человека к руке. Это позволяет человеку печатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, постукивая пальцами по столешнице. Компания уже заявляла о планах распространить действие своих технологий на смартфоны.

Подобные технологии могут со временем стать важной частью таких продуктов, как очки дополненной реальности, используя которые человек может захотеть управлять компьютером без использования кнопок или клавиатуры, отмечает Bloomberg.

Facebook активно развивает технологии дополненной реальности. В 2017 г. компания говорила о намерении создать интерфейс, который мог бы позволить превращать мысли в текст на экране компьютера, отслеживая сигналы мозга.

Как отмечает Crunchbase, CTRL-Labs уже привлекла $67 млн, в стартап инвестировали Spark Capital, Google и принадлежащий Amazon фонд.

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Финансы
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Сбербанк запустит маркетплейс для автомобилей

Ведомости
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Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации издания, банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к созданию сервиса. , говорит один из собеседников. По словам одного из собеседников издания, маркетплейс будет использоваться для продаж и новых, и подержанных автомобилей. Он уточнил, что сервис создается по аналогии с «ДомКлик».

Сервис «ДомКлик» Сбербанк запустил в 2017 г. Это витрина агентств недвижимости и каталог жилой и коммерческой недвижимости от застройщиков, аккредитованных банком. По словам одного из собеседников издания, Сбербанк  заинтересован в выходе на рынок подержанных автомобилей, поскольку их продажи стабильнее, чем новых. Как отмечается в материале, проект завязан на «дочку» Сбербанка Сетелем Банк, специализирующийся на автокредитовании.

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Политика
Новости

Трамп договорился с президентом Польши о расширении военного контингента США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда обсудили увеличение военного присутствия США в Польше и подписали декларацию о военном сотрудничестве, сообщает Польское агентство печати. Их переговоры состоялись в рамках климатического саммита ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что США переместят военных в Польшу из других мест в Европе, а не отправят туда дополнительный контингент. Кроме того, Трамп пообещал, что власти США отменят визы для граждан Польши.

Журналисты после переговоров спросили Трампа, связано ли расширение американского военного присутствия в Польше с тем, что США видят угрозу со стороны России. «Нет, совсем так не думаю», – ответил он.

В данный момент в Польше базируются около 4500 военнослужащих США на ротационной основе. Согласно подписанному документу, непрерывное присутствие в ближайшее время увеличится на 1000 человек. Кроме того, в городе Дравско-Поморске появится центр боевого обучения, который будут использовать военнослужащие США и Польши. В Познани будет расположено дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США, а во Вроцлаве – авиабаза для погрузки и разгрузки самолетов ВВС США. В Ласке планируется создать базу для американской эскадрильи беспилотников, а в местности Повидз – штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил специального назначения.

Как отмечает Bloomberg, также на встрече лидеры двух стран обсудили, как лучше всего препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы составляет 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его планируется достроить до конца 2019 г. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Также против «Северного потока-2» высказываются лидеры некоторых европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву. В США также выступают против российского проекта строительства трубопровода, ссылаясь на обеспокоенность энергетической безопасностью Европы. В частности, летом в конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». В документе отмечается, что Россия продолжает «подрывать мир и безопасность в Европе», используя энергию в качестве геополитического оружия. Комитет по международным отношениям сената США поддержал его. Далее документ должен получить поддержку сената и палаты представителей и подпись президента США Дональда Трампа.

Экономика
Новости

Минобороны потратит 250 млн рублей на борьбу с утечками документов

Ведомости
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Минобороны проведет тендер на услуги по комплексному оснащению Вооруженных сил системой предупреждения несанкционированного размещения служебных документов в интернете, следует из материалов на портале госзакупок. Стоимость контракта – 250 млн руб., подрядчика выберут по итогам закрытого аукциона. Работы должны быть завершены до 1 октября 2020 г.

В октябре прошлого года ведомство объявляло тендер на 485 млн руб. на оснащение «средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет». Из общей суммы планировалось выделить 71 млн руб. на продление лицензии программы InfoWatch Traffic and Device Monitor.

На сайте компании-разработчика указано, что InfoWatch Traffic Monitor – автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников. Программа предназначена для предотвращения утечек конфиденциальных данных и «выявления нелояльных сотрудников».

Политика
Новости

Шведская школьница на саммите ООН по климату обвинила политиков в бездействии

Ведомости
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Шведская школьница Грета Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с речью, в которой потребовала от политиков срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы. Видеозапись ее выступления опубликована в Twitter ООН.

«Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, — деньги и сказки о бесконечном экономическом росте», — заявила она. Тунберг обвинила политиков в том, что они недооценивают опасность глобального потепления. Она раскритиковала предложение в два раза снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет, которое создает 50%-ю вероятность, что температура на Земле вырастет менее чем на 1,5 градуса Цельсия.

«Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. Если вы нас обманете, мы никогда не простим», — заявила она.

Грете Тунберг 16 лет. В 2018 г. Тунберг отказалась ходить в школу по пятницам и стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме. Так она требовала от политиков выполнения Парижского соглашения по климату. Акция Тунберг привлекла внимание во всем мире, и школьники из других стран тоже начали устраивать забастовки. Сама девушка была номинирована на Нобелевскую премию мира. В Нью-Йорк Тунберг приплыла на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, и добиралась до США две недели через Атлантику.

Бизнес
Новости

«Транснефть» раскрыла данные содержания хлора в нефти «Роснефти»

Ведомости
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По итогам восьми месяцев этого года «Роснефть» регулярно сдавала в трубопроводную систему нефть с содержанием хлорорганики (ХОС) более 1 ppm (миллионной доли), сообщила «Транснефть». Всего в отчетном периоде «Роснефть» сдала в систему «Транснефти» 131,1 млн т нефти со средневзвешенным содержанием ХОС в 1,7 ppm (по итогам восьми месяцев 2018 г. этот показатель был на уровне 1,6 ppm). «При этом по отдельным регионам добычи нефти компании ПАО «НК «Роснефть» (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) сейчас осуществляет сдачу нефти в систему ПАО «Транснефть» с содержанием ХОС до 4 ppm, что значительно превышает уровень, приписываемый добычи ПАО «Роснефть» в 1 ppm и находится на пределе нормативных значений – до 6 ppm», – отмечает «Транснефть».

Как отмечает трубопроводная компания, с 2005 г. в России в соответствии с приказом Ростехрегулирования действует предельный норматив ХОС до 10 ppm.

В конце августа председатель совета директоров «Роснефти» и бывший канцлер Германии Герхард Шредер предложил премьеру Дмитрию Медведеву ужесточить норматив по содержанию ХОС до 1 ppm вместо принятого странами ЕАЭС в 6 ppm, а также для контроля за качеством сырья привлекать независимых специалистов. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин, комментируя предложение Шредера, отметил, что в 2018–2019 гг. «Роснефть» сдавала в систему нефть с ХОС до 8 ppm. В свою очередь «Роснефть» утверждала, что используемое оборудование на российских НПЗ «исключает возможность» переработки нефти с содержанием ХОС более 1 ppm.

Выбор редактора
Политика
Новости

Памфилова призвала к оздоровлению и укреплению правоохранительных органов

Ведомости
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считает необходимым укрепление правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью «Российской газете».

«Как можно эффективно бороться с нарушениями, когда мы убеждены, что были фальсификации, передаем материалы в региональные следственные органы, прокуратуру, МВД и получаем ответ, что ничего не обнаружено? ЦИК мечет громы и молнии, а потенциальные фальсификаторы уверены: им все сойдет с рук», – объяснила она. По ее словам, без серьезного оздоровления и укрепления правоохранительных органов сложно осуществлять глобальные проекты.

Памфилова отметила, что задача ЦИК – это создать избирательную систему, которая обеспечивает достоверность выборов. Однако обеспечить реальную конкурентную среду и другие факторы – выше компетенции избирательной комиссии, добавила Памфилова.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Всего на прямых выборах избирали 16 губернаторов, депутатов 13 законодательных собраний и 21 городской думы, а также трех мэров региональных столиц. Ранее Памфилова отчитывалась, что во время избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел. Однако сам единый день голосования прошел спокойно, отмечала председатель ЦИК.

Политика
Новости

Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Ведомости
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Новая делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в Facebook сообщила председатель делегации Лиза Ясько. По ее словам, Киев не планирует подавать документы для участия в осенней сессии, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Таким способом Украина отреагировала на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ «без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», пояснила Ясько. По ее словам, Киев призывает делегации других стран, входящих в ПАСЕ, провести расширенные консультации о последствиях возвращения России в ПАСЕ.

В конце июня полномочия российской делегации были полностью восстановлены в ПАСЕ. Украина в ответ на это решение отозвала для консультаций своего посла при Совете Европы. Делегация России в ПАСЕ лишилась права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея два раза рассматривала возможность восстановления полномочий России, однако решение так и не было принято. В ответ на это Москва отказалась посылать российскую делегацию в ПАСЕ. В 2016–2018 гг. Россия не отправила заявку на подтверждение полномочий делегации и перестала перечислять членские взносы в бюджет Совета Европы.

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