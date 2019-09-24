Президента лишенного лицензии банка обвинили в хищении 268 млн рублей у клиента

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Трамп распорядился опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать расшифровку своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля. Об этом он написал в своем Twitter.

«В настоящее время я представляю нашу страну в ООН, но я распорядился обнародовать завтра полную, а также полностью рассекреченную и неотредактированную расшифровку моего телефонного разговора с украинским президентом Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружелюбный и совершенно адекватный разговор. Никакого давления и никаких – в отличие от Джо Байдена и его сына – quid pro quo [услуга за услугу]!» – подчеркнул он.

Разговор Трампа с Зеленским оказался в центре скандала. The Wall Street Journal писала, что во время него американский лидер призывал украинского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине.

Накануне, 23 сентября, The New York Times и Washington Post сообщили, что американский президент в июле потребовал от исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвани заморозить военную помощь в $400 млн для Украины, несмотря то что отправку этих денег уже одобрил конгресс. Как отмечала Financial Times, публикации этих изданий вызвали новые опасения, что Трамп пытался использовать деньги, чтобы повлиять на украинского президента.

24 сентября Трамп признал, что заморозил военную помощь для Украины. По его словам, это связано с давлением не на украинского президента, а на другие страны. «Я думаю, это несправедливо, что мы выделяем деньги. Германия, Франция, другие страны должны выделить деньги, и я жаловался на это с самого начала», – заявил он.