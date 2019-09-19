В Петербурге задержали президента лишенного лицензии банка

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В России резко подорожал лосось

Оптовые цены на добытого российскими рыбаками лосося в этом году выше, чем в прошлом, свидетельствуют данные Минсельхоза, на которые ссылается РБК. Основная причина роста цены — снижение улова на Дальнем Востоке, полагают опрошенные изданием участники рынка.

В сентябре вид тихоокеанского лосося горбуша подорожал на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года. Он является самым распространенным по численности популяции и по объему вылова видом в России. На Дальнем Востоке горбуша стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке стал дороже на 17% (цена — 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.). Более редкий вид, нерка, подорожал на 14%.

Добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина, но основной промысел завершился. По данным на 17 сентября, выловлено около 458 000 т лососевых. В рекордном 2018 г. показатель был на уровне 645 000 т. В Росрыболовстве утверждают, что правильнее сравнивать вылов лосося по четным и нечетным годам из-за особенностей его жизненного цикла. По сравнению с 2017 г. вылов вырос на 37%, уточнили в ведомстве.

Управляющий компанией «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал РБК, что оптовая цена за 1 кг без головы — 135–138 руб. По словам директора по связям с общественностью и госорганами «Ленты» Марии Филипповой, закупочные цены на красную рыбу выросли в пределах 15%.