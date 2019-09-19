В Петербурге задержали президента лишенного лицензии банка
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге президента банка «Прайм финанс» Михаила Табунова, сообщает интернет-издание «Фонтанка» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
«Фонтанка» уточняет, что в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям – о фальсификации финансовых инструментов и присвоении чужого имущества. Табунов был задержан после обысков у сотрудников «Прайм финанс». Следственные действия проводились и в квартире самого президента банка в Поварском переулке.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Следственного комитета.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Прайм финанс» в начале июня. На 1 мая кредитная организация занимала 366-е место в банковской системе страны по величине активов. ЦБ пояснял, что решил отозвать лицензию из-за того, что «Прайм финанс» полностью утратил собственные средства, а в его кассе была недостача в 268 млн руб. «При этом банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов», – пояснял регулятор.