Финансы

Новости

«Коммерсантъ»: пенсионные фонды начали получать информацию о несостоявшихся переходах

Пенсионный фонд России (ПФР) с прошлой недели начал информировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) о клиентах, подававших заявление на смену фонда, но в итоге отказавшихся от этой идеи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько топ-менеджеров частных фондов.

Информация об отказах нужна фондам для смены тактики привлечения клиентов. Один из источников сообщил, что информирование фондов началось с 23 сентября. По данным второго источника, – с 24 сентября. Ранее у НПФ были данные только о подаче заявлений и о переходе к ним или от них.

Сервис должен был заработать в начале 2019 г. С тех пор в ПФР поступило около 1100 отказов, отмечает издание. В «ВТБ Пенсионный фонд» сообщили, что функционал реализован со II квартала, поступала ли в НПФ информация об отказах, не уточняется. Информация о переходах или об отказе в НПФ поступает автоматически, рассказали в организации. За первое полугодие 2019 г. на смену фонда подано 81 600 заявлений, из них чуть более 50 000 заявлений на переходы из одного НПФ в другой.

С этого года изменен порядок подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений. Теперь подать заявление о смене страховщика можно только через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) или прийти в отделение ПФР и написать такое заявление самостоятельно.