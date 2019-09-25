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Мораторий на досрочные переходы граждан между НПФ может составить три-пять лет

Мораторий на досрочные переходы граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР) может составить три-пять лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого зампредседателя Центробанка Сергея Швецова.

«Мы и ПФР, который отвечает за администрирование переходов, следим, проводим еженедельные совещания по этому поводу. Законодательство изменилось, но мы, тем не менее, сохраняем скептическое отношение к самому инструменту досрочного перехода», – пояснил Швецов в кулуарах конференции Национальной финансовой ассоциации «Рынок ПФИ». По его словам, ЦБ и Минфин договорились подготовить поправки, предусматривающие «некий период на срок от трех до пяти лет, когда доступны будут только срочные переводы». Помимо этого регулятор предлагает упорядочить саму систему переводов. По мнению Швецова, граждане «не очень понимают», для чего совершается переход и что они теряют. Сейчас наступает пятилетний период, когда сумма накопленных процентов максимальна, добавил он.

Согласно законодательству России, при досрочном переходе (чаще одного раза в пять лет. – «Ведомости») гражданин теряет инвестиционный доход, накопленный с момента прошлого перехода. В 2018 г. вступил в силу закон о переходах, обязывающий НПФ предупреждать граждан о потерях при таком переходе.

Ранее ЦБ сообщил о получении рекордного числа жалоб от россиян на НПФ по итогам переходных кампаний 2016–2017 гг. Большинство граждан жаловались на незаконный перевод накоплений из одного фонда в другой или на удержание средств фондом, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе.