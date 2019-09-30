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Минкульт и Фонд кино создадут базу данных о господдержке фильмов

Минкульт и Фонд кино в середине октября запустят базу данных с информацией об объемах господдержки производства российских фильмов и их успеха в прокате, сообщили газете «Коммерсантъ» министр культуры Владимир Мединский и исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

Система будет работать на базе Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в ней можно будет посмотреть размер и условия финансирования Минкульта и Фонда кино с 2015 г. Тельнов рассказал, что проектом занимаются сотрудники фонда, инвестиции – около 3 млн руб.

В базе данных уже опубликована информация о 520 кинопроектах 255 компаний, сообщает издание. Крупнейшей по объемам госфинансирования с 2015 г. стала СТВ Сергея Сельянова, выпустившая с 2015 г. 17 фильмов. На их производство выделили 165 млн руб. возвратных и 921,3 млн руб. безвозвратных госсредств. Среди лидеров также студия «Тритэ» Никиты Михалкова, получившая на три фильма 50 млн руб. возвратных и 992 млн руб. безвозвратных средств, и Bazelevs Тимура Бекмамбетова, которой выделили на 10 фильмов 299 млн руб. возвратных и 740 млн руб. безвозвратных средств.

17 компаний не вернули часть денег за 18 проектов, говорится в документах. Из них больше всего госсредств получил фильм 2016 г. «Герой» с Димой Биланом в главной роли. Компании «Медиа арт студия» выделили на производство 110 млн руб. возвратных и 30 млн руб. безвозвратных средств.