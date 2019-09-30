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Минкульт и Фонд кино создадут базу данных о господдержке фильмов

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Минкульт и Фонд кино в середине октября запустят базу данных с информацией об объемах господдержки производства российских фильмов и их успеха в прокате, сообщили газете «Коммерсантъ» министр культуры Владимир Мединский и исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

Система будет работать на базе Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в ней можно будет посмотреть размер и условия финансирования Минкульта и Фонда кино с 2015 г. Тельнов рассказал, что проектом занимаются сотрудники фонда, инвестиции – около 3 млн руб.

В базе данных уже опубликована информация о 520 кинопроектах 255 компаний, сообщает издание. Крупнейшей по объемам госфинансирования с 2015 г. стала СТВ Сергея Сельянова, выпустившая с 2015 г. 17 фильмов. На их производство выделили 165 млн руб. возвратных и 921,3 млн руб. безвозвратных госсредств. Среди лидеров также студия «Тритэ» Никиты Михалкова, получившая на три фильма 50 млн руб. возвратных и 992 млн руб. безвозвратных средств, и Bazelevs Тимура Бекмамбетова, которой выделили на 10 фильмов 299 млн руб. возвратных и 740 млн руб. безвозвратных средств.

17 компаний не вернули часть денег за 18 проектов, говорится в документах. Из них больше всего госсредств получил фильм 2016 г. «Герой» с Димой Биланом в главной роли. Компании «Медиа арт студия» выделили на производство 110 млн руб. возвратных и 30 млн руб. безвозвратных средств.

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«Делимобиль» начнет поощрять клиентов за аккуратное вождение

Ведомости
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Оператор каршеринга «Делимобиль» будет анализировать стиль вождения клиентов и поощрять их за аккуратное вождение, сообщает «Коммерсантъ». Компания также будет предлагать индивидуальные тарифы для пользователей, исходя из их поведения за рулем.

В частности, «Делимобиль» обещает внимательным клиентам открыть доступ к дополнительным моделям машин, а также предоставить бонусы и скидки, отмечает Rusbase. Кроме того, сервис покажет подсказки, которые помогут сделать поездки безопаснее и повысить свой рейтинг в программе лояльности. Отслеживать стиль вождения клиентов «Делимобиль» будет при помощи технологий Microsoft и Bright Box.

В июне «Делимобиль» запустил систему автоматической блокировки водителей, превышающих скорость и агрессивно управляющих автомобилем.

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Бизнес
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UC Rusal и «Юнипро» договорились об урегулировании судебных споров

Ведомости
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Компании UC Rusal и «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) договорились об урегулировании судебных споров, возникших после аварии на Березовской ГРЭС в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Юнипро» (собственник ГРЭС).

Стороны пришли к выводу о необходимости исполнения взятых на себя взаимных обязательств, отмечается в сообщении. Детали договоренностей не раскрываются.

В феврале 2016 г. на Березовской ГРЭС случился пожар, повредивший третий энергоблок, построенный годом ранее по договору о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи). «Юнипро» поставила оборудование на внеплановый ремонт. В результате с февраля по ноябрь 2016 г. она получала уменьшенные платежи за мощность – всего около 1 млрд руб. Это вызвало недовольство крупных промышленных потребителей энергии и Федеральной антимонопольной службы. «Дочки» UC Rusal потребовали разорвать ДПМ и возместить в общей сложности почти 386 млн руб.

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Политика
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Глава Калмыкии назвал провокацией митинг из-за назначения экс-лидера ДНР мэром Элисты

Ведомости
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Глава Калмыкии Бату Хасиков после митинга протеста в Элисте прокомментировал назначение нового исполняющего обязанности главы администрации города Дмитрия Трапезникова. Хасиков опубликовал в Instagram видеообращение к жителям республики.

Трапезников – бывший лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Он был рекомендован Хасиковым на пост мэра Элисты и избран депутатами Элистинского городского собрания 26 сентября. РБК сообщал, что кандидатуру Трапезникова Хасикову предложил помощник российского президента Владислав Сурков. В воскресенье, 29 сентября, в Элисте прошла несогласованная акция против избрания Трапезникова. Протестующие заявляли, что новый глава администрации города не имеет никакого отношения к Калмыкии и поэтому не должен занимать этот пост.

Хасиков подчеркнул, что митинги – провокация, и призвал жителей задуматься о том, кому это выгодно. По его словам, приглашение Трапезникова в Элисту – его личное решение. Он отметил, что познакомился с Трапезниковым несколько лет назад и работал с ним, но не уточнил где. Трапезников занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства и получил колоссальный опыт восстановления Донбасса, отметил глава Калмыкии. «По-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать», – заявил Хасиков. Он призвал жителей не участвовать в митингах, а дать новому чиновнику шанс проявить себя. По его словам, Трапезников уже готовит комплексный план развития Элисты.

Хасиков добавил, что в Элисте накопилась масса проблем, требующих решения. «Коррупция, криминал, на мой взгляд, стали главным препятствием на пути развития Элисты и республики», – отметил он. По словам Хасикова, необходимо принять новый генеральный план города, обновить систему инженерных коммуникаций, решить проблему нехватки бюджетных средств. Для этого и нужны нестандартные решения, которые способен принимать бывший лидер самопровозглашенной ДНР. Хасиков добавил, что Трапезников не связан с местными кланами или криминалом, поэтому он сможет изменить сложившийся в городе уклад.

Трапезников родился 12 апреля 1981 г. в Краснодаре, но вскоре его семья переехала в Донецк. В начале 2000-х Трапезников работал в Донецке менеджером футбольного клуба «Шахтер», потом занимался бизнесом. С 2016 г. Трапезников был председателем совета министров самопровозглашенной ДНР. Он стал исполняющим обязанности главы ДНР 31 августа 2018 г. после того, как во время взрыва в Донецке погиб лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Через неделю Трапезникова сменил Денис Пушилин, который до сих пор занимает этот пост.

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Беглов ушел в отпуск спустя полторы недели после инаугурации

Ведомости
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск на две недели – с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Это плановый отпуск, отмечается в сообщении. Временно исполнять обязанности губернатора Петербурга будет вице-губернатор Любовь Совершаева.

Беглов возглавил регион в октябре 2018 г. Тогда он стал исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга после отставки Георгия Полтавченко. В сентябре 2019 г. он участвовал в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца. По данным ЦИК, Беглов набрал почти 65% голосов. Его инаугурация прошла 18 сентября.

Опытный бюрократ и давний знакомый Путина. Чем известен новый губернатор Петербурга

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Минобороны сообщило о планах разрабатывать боевые электромобили

Ведомости
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В Минобороны рассказали о планах начать разрабатывать боевые электромобили. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

По словам Салюкова, в вооружении планируется использовать гибридные силовые установки с электрическими трансмиссиями и накопителями энергии. Это позволит увеличить энергетику машин и расширить возможности компоновки техники и экипажа. С такой техникой военные смогут работать в различных условиях, а также повысить свою автономность. Движение на электрической тяге позволит бесшумно выдвигаться на огневые позиции, сказал он.

В августе 2018 г. РБК сообщал о разработке корпорацией «Уралвагонзавод» штурмового робототехнического комплекса на шасси танка Т-72Б3. Разработка должна выдерживать попадания 10–15 гранат РПГ и минного подрыва, а также уметь вести огонь в программируемом режиме. В середине августа комплекс представили главе Минобороны Сергею Шойгу.

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Политика
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Прокуратура: Тверской суд нарушил принципы гуманизма при вынесении приговора Устинову

Ведомости
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Прокуратура попросила Мосгорсуд заменить реальный срок на условный актеру Павлу Устинову, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Тверской суд нарушил принципы гуманизма при вынесении приговора Устинову, заявил в суде гособвинитель. «Прокуратура просит изменить приговор и назначенное наказание (3,5 года колонии. – «Ведомости») считать условным», – сказал представитель надзорного ведомства во время прений.

В свою очередь защита Устинова настаивает в суде на том, что приговор суда предыдущей инстанции – Тверского суда Москвы – незаконный, и имеются все основания для оправдания актера.

Мосгорсуд также приобщил к материалам дела видеозапись задержания Устинова. Ранее Тверской суд отказался приобщить видеоролик к делу.

В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор Устинову. Тверской суд столицы 16 сентября признал актера виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК) во время акции протеста 3 августа. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии. Следствие считает, что Устинов, оказывая сопротивление при задержании, нанес травму омоновцу. Последний получил вывих плеча. Актер свою вину не признал. В суде он утверждал, что около станции метро ждал друга, в акции протеста не участвовал.

Ранее, 20 сентября, Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры изменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Ведомство сочло наказание для актера слишком суровым, однако вину Устинова ведомство считает доказанной.

Как проходило заседание об изменении меры пресечения Устинову

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Технологии
Новости

«Роскосмос» решил отказаться от создания российского аналога OneWeb

Ведомости
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Проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) «Эфир» решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания рабочей группы нацпрограммы и представителя АНО «Цифровая экономика».

Покрытием планеты широкополосным интернетом занимаются британский проект OneWeb и американские SpaceX и Amazon. «Эфир» должен был создать конкуренцию компаниям. Это часть российской программы «Сфера», которую в июне 2018 г. анонсировал президент Владимир Путин. Она предполагает в ближайшие несколько лет запустить 640 спутников, которые займутся позиционированием, зондированием Земли и связью. В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказывал, что в проекте бюджета на 2020–2022 гг. на «Сферу» заложено более 10 млрд руб.

В «Роскосмосе» считают, что этот проект с меньшими затратами можно реализовать в рамках «Эфира». В частности, из него исключены задачи по определению источников финансирования ГМИСС и ее проектированию. Бизнес не имел возражений, и по итогам обсуждения принято решение поддержать предложение «Роскосмоса», сообщили в АНО. С правительством решение пока не согласовано, уточнил представитель вице-премьера Максима Акимова.

По словам источника издания, проект «Сфера» сохранится и заменит «Эфир», на реализацию которого предполагалось внебюджетное финансирование в размере около 500 млрд руб., но оно так и не было организовано, говорит представитель госкорпорации. «Сферу» планировали реализовать до 2030 г.

Политика
Новости

Суд приобщил к делу Устинова видео его задержания

Ведомости
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Мосгорсуд приобщил к материалам дела актера Павла Устинова видеозапись его задержания, сообщает корреспондент «Ведомостей». Ранее суд первой инстанции не стал рассматривать это видео.

В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор Устинову, которого приговорили к 3,5 года колонии по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК) на акции 3 августа. По версии следствия, Устинов оказал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Актер не признал вину, заявив, что не участвовал в митинге, а ждал друга возле метро.

Журналист телеканала «Дождь» Василий Полонский, освещавший акцию 3 августа, ранее давал показания в суде. Он был очевидцем задержания Устинова. По его словам, Устинов стоял возле выхода из метро с телефоном и наушниками в руках и не видел, как на него побежала группа омоновцев. В какой-то момент Устинов и Лягин столкнулись и потеряли равновесие. Той же версии придерживался сотрудник Amnesty International Олег Козловский, который снял на видео задержание Устинова. «Он перед собой от неожиданности поднял руки, один из сотрудников споткнулся и упал, второй споткнулся об этого сотрудника».

Приговор Устинову вызвал большой резонанс. За него вступились многие известные актеры и музыканты – Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян, Ирина Горбачева и многие другие. Они публиковали в соцсетях обращения, в которых призывали отменить вынесенный Устинову приговор, поскольку сочли его незаконным. Кроме того, в Москве проходили одиночные пикеты в поддержку Устинова.

20 сентября Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде до вступления в силу приговора. Судья Юлия Манеркина пояснила, что основаниями для ареста Устинова были как тяжесть преступления, так и отсутствие у него постоянного источника дохода. Но обстоятельства изменились, следствие окончено, у суда более нет оснований полагать, что Устинов сможет повлиять на его ход, уточнила она.

Как проходило заседание об изменении меры пресечения Устинову

Финансы
Новости

«Коммерсантъ»: пенсионные фонды начали получать информацию о несостоявшихся переходах

Ведомости
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Пенсионный фонд России (ПФР) с прошлой недели начал информировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) о клиентах, подававших заявление на смену фонда, но в итоге отказавшихся от этой идеи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько топ-менеджеров частных фондов.

Информация об отказах нужна фондам для смены тактики привлечения клиентов. Один из источников сообщил, что информирование фондов началось с 23 сентября. По данным второго источника, – с 24 сентября. Ранее у НПФ были данные только о подаче заявлений и о переходе к ним или от них.

Сервис должен был заработать в начале 2019 г. С тех пор в ПФР поступило около 1100 отказов, отмечает издание. В «ВТБ Пенсионный фонд» сообщили, что функционал реализован со II квартала, поступала ли в НПФ информация об отказах, не уточняется. Информация о переходах или об отказе в НПФ поступает автоматически, рассказали в организации. За первое полугодие 2019 г. на смену фонда подано 81 600 заявлений, из них чуть более 50 000 заявлений на переходы из одного НПФ в другой.

С этого года изменен порядок подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений. Теперь подать заявление о смене страховщика можно только через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) или прийти в отделение ПФР и написать такое заявление самостоятельно.

Технологии
Новости

В России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone

Ведомости
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В России в короткий срок практически полностью раскупили первую партию iPhone нового поколения, следующая партия устройств будет поставлена уже в октябре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли. На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании. В такие же сроки Apple готова поставить iPhone 11 фиолетового цвета. Однако модель в зеленом цвете придется ждать три-четыре недели.

Информацию о том, что отдельные модели iPhone сейчас в дефиците, изданию также подтвердили реселлеры Apple. «Из-за высокого спроса на старте продаж некоторые модели в отдельных городах могут быть временно недоступны», – заявила представитель «М.видео – Эльдорадо» Валерия Андреева. По ее словам, в первые дни спрос в магазинах группы в 4 раза превышал продажи iPhone XS. Сейчас дефицит наблюдается только по моделям с большими объемами памяти, в том числе iPhone Pro и Pro Max 256 Гб и 512 Гб новых расцветок, заявили в «Вымпелкоме». По другим моделям дефицита нет, отметили в сети. Спрос на iPhone 11 Pro оказался выше прогнозируемого, первыми раскупили модели на 512 Гб, заявил пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов. «В нашей розничной сети почти вся первая партия уже реализована», – сказал он, добавив, что компания ожидает поставки следующей партии в ближайшее время.

В России предварительные заказы на iPhone нового поколения начали принимать 18–19 сентября. Их объем в несколько раз превысил показатели 2018 г., заявили «Коммерсанту» ритейлеры.

В России Apple начала продавать три новые модели iPhone 20 сентября. Стоимость iPhone 11 начинается от 59 900 руб. Устройство доступно в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах. iPhone 11 Pro и Pro Max стоят от 89 990 руб. в зависимости от модификации. Их Apple выпускает в темно-зеленом, серебристом, золотом цветах, а также в цвете «серый космос».

В России начались продажи новых iPhone

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Бизнес
Новости

«Зарубежнефть» может начать заниматься проектами в Омане

Ведомости
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Госкомпания «Зарубежнефть» начала переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, компания может войти в газовый блок 8, в который входят месторождения Букха и Западная Букха. На данный момент переговоры находятся на начальной стадии, уточнили источники. Делегация «Зарубежнефти» приезжала в Оман в сентябре, пишет газета.

До начала этого года блок 8 на паритетной основе разрабатывали норвежская компания DNO и южнокорейская корпорация LG. Но после того как срок действия 30-летнего соглашения закончился, компании вышли из проекта. Сейчас разработкой блока занимается только государственная Musandam Oil and Gas Company. За время действия соглашения Оман получил $1 млрд, говорилось в материалах DNO. По данным DNO, чистая выручка компании от участия в проекте составила $18 млн, а расход от обесценения – $47,8 млн. В 2018 г. добыча на блоке составляла 4500 баррелей нефти в сутки (около 225 000 т в год).

По информации «Коммерсанта», «Зарубежнефть» рассматривала участие в проектах в Омане еще в 2010 г. По словам одного из источников, компании для начала необходимо получить доступ в страну. «Зарубежнефть» отказалась от комментариев.

В конце мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что «Зарубежнефть» ведет переговоры о покупке доли корейской KNOC в консорциуме по разработке газового блока 11–2 на шельфе Вьетнама.

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