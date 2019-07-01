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Правительство разрешило «Мосфильму» потратить прибыль на развитие

ФГУП «Кинокоцерн «Мосфильм» получил от правительства льготу по выплате части чистой прибыли в федеральный бюджет, следует из соответствующего распоряжения правительства, подписанного в конце июня («Ведомости» ознакомились с копией документа). Сейчас ФГУП обязан перечислять в бюджет 25% своей чистой прибыли. Но в конце 2017 г. на совете по культуре и искусству при президенте России гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров убедил Владимира Путина, что студии жизненно необходимо тратить деньги на развитие. Президент в начале 2018 г. поручил правительству уменьшить часть прибыли, которую студия будет перечислять государству.

Как следует из распоряжения, по итогам 2018 г. «Мосфильм» перечислит в бюджет только те деньги, что останутся у студии после выплаты всех налогов, обязательных платежей и также расходов на утвержденную программу развития предприятия, но не менее 5% чистой прибыли. Представитель правительства подтвердил «Ведомостям», что такое распоряжение подписано.

В 2017 г. выручка «Мосфильма» составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль – 110 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакса», данные за 2018 г. не опубликованы. Как уточнил представитель Минкульта («Мосфильм» – подведомственный ФГУП министерства), чистая прибыль студии в 2018 г. составила 107,2 млн руб. Таким образом, если «Мосфильм» перечислит в бюджет не 25%, а только 5% чистой прибыли, то сэкономит больше 20 млн руб.

Представитель «Мосфильма» не смог прокомментировать ситуацию и раскрыть стоимость программы развития студии.

Студия «Мосфильм» была основана в начале 1920-х гг., с тех пор в ее павильонах сняли более 2500 фильмов. Это главная площадка для съемки фильмов и сериалов в России и одна из крупнейших киностудий в Европе, она занимает территорию больше 30 га. За последние два года здесь был построен 16-й съемочный павильон, хранилище кинореквизита и модернизирована студия звукозаписи, сообщал «Мосфильм».