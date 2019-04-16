Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4797 от 17.04.2019 под заголовком: Кассовый антирейтинг

Как рейтинги влияют на сборы кинофильмов

Плохие отзывы не всегда приводят к провалу в прокате

Триллер «Стекло» от продюсера Найта Шьямалана и романтическая комедия «Любовницы» от «Революция фильм» и телеканала «Супер» – две крупные премьеры I квартала года с самым низким рейтингом зрителей, следует из данных Фонда кино.

Фонд управляет единой системой учета кинобилетов и предоставляет детальные данные о сборах фильмов в России. С начала года фонд каждую неделю публикует данные о киноаудитории – зрители какого пола и возраста посмотрели картину, как они ее оценили и т. д. Для этого фонд каждую неделю опрашивает на выходе из кинозалов около 1500 человек по всей России. Прежде таких массовых и регулярных опросов зрителей не проводилось. По просьбе «Ведомостей» фонд проанализировал результаты опроса 14 500 зрителей за I квартал 2019 г.

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