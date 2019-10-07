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Qiwi призвала ЦБ убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

Ассоциация «Финтех» (АФТ, создана по инициативе ЦБ и объединяет участников рынка) предложила регулятору отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой ЦБ объявил в сентябре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на перечень предложений. Подлинность документа изданию подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения этих мер с ЦБ.

Источник, близкий к обсуждению, отметил, что автор мер по электронным кошелькам – платежный сервис Qiwi. Пресс-служба Qiwi подтвердила «РИА Новости» эту информацию. «По запросу ассоциации «Финтех» мы выдвинули целый ряд предложений и идей, направленных на устранение невыполнимых, неоптимальных, избыточных норм», – уточнил собеседник агентства.

АФТ попросила ЦБ разрешить физлицам пополнять электронные кошельки наличными без идентификации, если кошелек открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает 5000 руб. Организация также призывает отменить процедуру упрощенной идентификации пользователей для переводов между физлицами, которая станет обязательной с августа 2020 г. В Qiwi отмечают, что такие операции – наиболее востребованная услуга в платежных системах, а требование проходить процедуру идентификации приведет к оттоку клиентов и возврату к расчетам в наличной форме.

Еще одна просьба участников рынка – изменить лимиты по операциям с электронными деньгами, которые действуют с 2011 г. Пользователи электронных кошельков, прошедшие процедуру упрощенной идентификации, могут держать на счету не более 60 000 руб., а также совершать в месяц операции на сумму не более 200 000 руб. Суммы оплаты за ЖКУ значительно выросли, а курс рубля упал, подчеркивается в документе. РБК направил запрос в ЦБ.