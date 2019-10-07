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РЖД назвала стоимость билета на ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Средняя стоимость проезда по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург составит 3400 руб. Об этом на заседании Совета Федерации рассказал начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын, сообщает «РИА Новости».

По словам Катцына, стоимость билетов на высокоскоростные поезда будет аналогична ценам на «Сапсан». РЖД готова взять на себя риски спроса на новый вид транспорта, отметил топ-менеджер: «Мы уже много раз убеждались, что прогнозируемый спрос на перевозки значительно ниже фактического. Мы это видим и на «Сапсане», на МЦК, думаю, скоро увидим на МЦД». Запустить ВСМ планируется в 2026 г.

По словам источника, близкого к РЖД, сейчас тарифная политика ВСМ и «Сапсана» сопоставима: тарифы «Сапсана» выросли, так что стоимость проезда по ВСМ в ценах 2018 г. даже чуть дешевле. Когда ВСМ будет достроена, билет будет стоить дороже с учетом инфляции, подчеркнул он. Сравнительно невысокая стоимость билетов объясняется тем, что именно так достигается максимальный пассажиропоток, что важно для финансовой модели проекта. При этом в моменты пиковой нагрузки стоимость билета будет увеличена. «Есть расчеты об увеличении цены на 10, 20, 50%», – сказал он.

В апреле 2019 г. президент Владимир Путин одобрил идею проектирования ВСМ Москва – Санкт-Петербург. РЖД планировала приступить к проектированию осенью. Вице-премьер Максим Акимов в интервью «Ведомостям» оценивал стоимость всего проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург в 1,5 трлн руб. В конце августа РЖД сообщила о планах выделить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и подготовительные работы по строительству.