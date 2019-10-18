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Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России

Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк. Об этом рассказал РБК председатель совета директоров инвестгруппы в России Дмитрий Седов.

В настоящее время Goldman Sachs работает в России через два юрлица, которые попадают под регулирование ЦБ. Это ООО «Голдман Сакс», брокер и дилер, а также ООО «Голдман Сакс Банк». Как отметил Седов, лицензии этих двух компаний во многом дублируют друг друга, при этом для каждой надо готовить отдельную отчетность для госорганов. Сокращения сотрудников не планируется, подчеркнул председатель совета директоров. По его словам, клиенты также не должны столкнуться с изменениями.

Отвечая на вопрос об экономической составляющей консолидации, Седов отметил, что у банка «есть оценка финансовой эффективности», но раскрывать ее не планируется, так как это цифры внутренней отчетности. Он добавил, что в масштабах российского бизнеса это значимая цифра, «ради нее стоило этот процесс начинать».

Goldman Sachs работает в России с конца 1990-х. Изначально, рассказал Седов, в России был создан брокер-дилер, а через несколько лет — банк, который также получил брокерскую и дилерскую лицензии. ЦБ в то время регулировал только работу банков, а брокеров и дилеров регулировала Федеральная комиссия по ценным бумагам (ФКЦБ, затем ФСФР, полномочия которой в 2013 г. были переданы ЦБ).

В мае этого года «дочка» Morgan Stanley — «Морган Стэнли банк» — объявила об уходе из России. Она сдаст банковскую, брокерскую и депозитарную лицензии и ликвидирует эти бизнес-подразделения. Оставшийся бизнес она переведет в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании: она будет оказывать консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости. Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в 2020 г.