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Финансы
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Газпромбанк увеличит количество отделений на 25%

Ведомости
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Газпромбанк планирует открыть около 100 новых отделений по всей стране в следующем году, говорится в сообщении банка.

Инвестиции в открытие отделений банк не раскрывает, большая часть отделений будет на арендованных площадях. Сейчас у Газпромбанка всего 400 отделений. «Мы убеждены и в том, что возможность живого общения с нашими клиентами остается одной из важнейших составляющих для успешного развития крупной банковской розницы, даже в условиях повсеместной цифровизации», – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Дмитрия Зауэрса.

На прошлой неделе совладелец Альфа-банка Петр Авен и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков поспорили о будущем банковских отделений. Физические отделения продолжат существовать, потому что людям нужно живое общение, уверен Авен. Тиньков придерживается противоположной позиции: банковских отделений быть не должно, и это модель будущего.

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Политика
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Горбачев рассказал о своем обращении к Путину и Макрону

Ведомости
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев недавно обратился с письмом к российскому  президенту Владимиру Путину и его французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам — как правило, это краткое письмо. Некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, президенту Франции Макрону», — сказал он, не уточнив тему письма. По словам Горбачева, он не скрывает своего мнения по значимым вопросам. «Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», — добавил политик.

По его мнению сейчас наступило тревожное время, когда на мировых лидерах лежит большая ответственность. Необходимо обратить внимание на такие опасные тенденции, как пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики, считает Горбачев. Он отметил, что России и США необходимо вести переговоры о нераспространении вооружений для поддержания стратегической стабильности.

Также Горбачев высказался об угрозе ядерной войны. По его словам, пока существует ядерное оружие, ничего исключать нельзя. Причиной мировой катастрофы может стать случайность или технический сбой. «Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать», — добавил Горбачев.

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Политика
Новости

Начальника полиции района Дорогомилово задержали по подозрению во взятке

Ведомости
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Начальника полиции в московском районе Дорогомилово задержали подозрению в получении взятки в 3,5 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

В нем отмечается, что задержан и его заместитель — начальник отдела уголовного розыска. Оба задержаны при получении денег, подчеркивает ведомство.

От кого именно они получали взятку, МВД не уточнило. По предварительным данным министерства, деньги были «первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн руб.». Задержание прозошло 17 октября в Москве.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ начала следственные действия в УВД по Западному округу (ЗАО) Москвы.

По данным на сайте УВД, начальник отдела в Дорогомилово — Мераб Давитадзе. Задержанный начальник полиции — его заместитель.

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Политика
Новости

В интернете обнаружили кредитные истории более миллиона россиян

Ведомости
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В интернете в открытом доступе оказались кредитные истории более миллиона россиян. Об этом написал независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко в своем Twitter, обратил внимание «Коммерсантъ».

В своем сообщении Дяченко отметил, что кредитные истории получены из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». В разговоре с «Коммерсантом» он сообщил, что обнаружил открытую базу 10 октября, но она была проиндексирована специализированными поисковиками еще 28 августа. Владелец сервера не реагировал на попытки с ним связаться, рассказал Дяченко. Он сообщил о проблеме в БКИ, и база данных была закрыта. По его мнению, так как поисковики проиндексировали базу давно, то шансы, что ее кто-либо успел скачать, высокие.

По данным «Коммерсанта», изучившего информацию утекшей базы данных, ее название отсылает к микрофинансовой компании «ГринМани», выдававшей онлайн-займы. IP-адрес сервера ведет на служебную страницу сайта компании, использовавшуюся для тестирования. Основной ее объем — кредитные истории, свыше 1 млн записей, занимающих 52,5 Гб. В базе содержатся полные паспортные данные и другие документы заемщика, адрес регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация о кредитах и скоринговой балле.

В сентября ЦБ исключил МФК «ГринМани» из реестра МФО за многочисленные нарушения. По итогам первого полугодия 2019 г. она занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов, свидетельствуют данные «Эксперт РА». Одной из причин исключения из реестра стало то, что она брала вознаграждение «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».

Гендиректор «ГринМани» Андрей Луцык сказал «Коммерсанту», что проводится проверка для выяснения «всей информации по данному случаю». По его словам, компания соблюдает все требования по хранению и обработке персональных данных. В «Эквифакс» заверили, что данные оттуда не утекали.

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Финансы
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Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России

Ведомости
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Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк. Об этом рассказал РБК председатель совета директоров инвестгруппы в России Дмитрий Седов.

В настоящее время Goldman Sachs работает в России через два юрлица, которые попадают под регулирование ЦБ. Это ООО «Голдман Сакс», брокер и дилер, а также ООО «Голдман Сакс Банк». Как отметил Седов, лицензии этих двух компаний во многом дублируют друг друга, при этом для каждой надо готовить отдельную отчетность для госорганов. Сокращения сотрудников не планируется, подчеркнул председатель совета директоров. По его словам, клиенты также не должны столкнуться с изменениями.

Отвечая на вопрос об экономической составляющей консолидации, Седов отметил, что у банка «есть оценка финансовой эффективности», но раскрывать ее не планируется, так как это цифры внутренней отчетности. Он добавил, что в масштабах российского бизнеса это значимая цифра, «ради нее стоило этот процесс начинать».

Goldman Sachs работает в России с конца 1990-х. Изначально, рассказал Седов, в России был создан брокер-дилер, а через несколько лет — банк, который также получил брокерскую и дилерскую лицензии. ЦБ в то время регулировал только работу банков, а брокеров и дилеров регулировала Федеральная комиссия по ценным бумагам (ФКЦБ, затем ФСФР, полномочия которой в 2013 г. были переданы ЦБ).

В мае этого года «дочка» Morgan Stanley — «Морган Стэнли банк» — объявила об уходе из России. Она сдаст банковскую, брокерскую и депозитарную лицензии и ликвидирует эти бизнес-подразделения. Оставшийся бизнес она переведет в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании: она будет оказывать консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости. Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в 2020 г.

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Технологии
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«Союзмультфильм» начал создавать образовательные программы для детсадов и школ

Ведомости
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«Союзмультфильм» начал создавать программы дополнительного образования для детских садов и школ с героями своих мультфильмов. Об этом «Коммерсанту» рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, студия уже разработала две образовательные программы. Одна из них — на основе образов мультсериала «Простоквашино» — посвящена «развитию социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста». Она проходит тестирование в 150 московских школах. Расходы на это взял на себя департамент образования Москвы, отметила Слащева. Департамент не ответил на запрос «Коммерсанта».

Вторая программа — с персонажами мультфильма «Монсики» — направлена на развитие эмоционального интеллекта. Ее готовят к внедрению, рассказала предправления студии.

Как отметила Слащева, эти и другие технологии «Союзмультфильма» планируется монетизировать через приобретение программ и брендированного инвентаря школами и детсадами. Кроме того, студия планирует запустить партнерская программу с производителями детского инвентаря — раскрасок, пластилина — и получать часть доходов в образовательном направлении от продажи лицензий.

Через три-пять лет это направление будет составлять до 5% выручки компании, прогнозирует Слащева. В прошлом году выручка студии без учета субсидий составляла 194 млн руб. В 2019 г. ожидается 220 млн руб.

Ранее в октябре Слащева рассказала о том, что «Союзмультфильм» проводит ребрендинг. Студия получит новый логотип, а также слоганы, шрифты и айдентику — закрепленные правила изображения персонажей. Предправления отмечала, что ребрендинг должен помочь росту доходов от продажи медиаправ и лицензий, а также выходу на зарубежные рынки и созданию дочерних брендов.

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Политика
Новости

Трамп подтвердил скорую отставку главы минэнерго США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о решении Рика Перри уйти с поста министра энергетики, сообщает Associated Press. Об отставке Перри Трамп сообщил во время своего визита в Техас. По его словам, это произойдет до конца года. «Он планирует заняться чем-то другим. Он потрясающий парень», — сказал Трамп журналистам. Имя преемника Пэрри президент не назвал.

Рику Перри 69-лет. С 2000 по 2015 гг. он был губернатором Техаса. С марта 2017 г. - министром энергетики США. Перри один из членов администрации Трампа, контактировавших с украинскими властями. 

В октябре Associated Press со ссылкой на источник сообщало, что группа американских предпринимателей, связанных с Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской нефтяной компании «Нафтогаз». В частности, в создании «дружественной команды» в «Нафтогазе» был заинтересован Перри. Он предлагал в совет директоров украинской компании американца. 

Информация о попытках вмешательства в дела «Нафтогаза» появилась в результате политического скандала после телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Его подозревают в попытках надавить на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах.

Политика
Новости

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

Ведомости
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Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) собирают подписи под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова председателем совета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект письма. Первыми о возможной отставке Федотова написал «МК». Несколько источников «Ведомостей» подтвердили, что Федотов может покинуть СПЧ. 

В письме члены Совета просят Путина продлить срок полномочий Федотова на время работы Совета в нынешнем составе. Сейчас под письмом подписались 28 из 50 членов СПЧ. 

Бывший министр печати Федотов возглавляет СПЧ с 2010 г., 18 сентября ему исполнилось 70 лет. По закону «О государственной гражданской службе» максимальный возраст пребывания на ней — 65 лет, высшим чиновникам — до 70 лет, а помощникам и советникам руководителей – до окончания срока полномочий начальника. Бывший председатель Высшего арбитражного суда Вениамин Яковлев занимал пост советника президента вплоть до своей смерти в возрасте 86 лет, а нынешним помощникам президента Юрию Ушакову и Андрею Фурсенко соответственно 72 года и 70 лет.

Близкие к власти собеседники объясняют уход Федотова его возрастом, сами члены СПЧ называют это решение политическим. Федотов, Фадеев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались от комментариев. Новым председателем (СПЧ) вместо Михаила Федотова может стать секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, сообщали «Ведомостям» источники. Указ президента об этом может выйти в ближайшие дни.

Политика
Новости

Курды согласились с решением Турции приостановить операцию в Сирии

Ведомости
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«Сирийские демократические силы» (SDF) заявили, что принимают решение Турции приостановить операцию в Сирии, сообщил командующий SDF Мазлум Абди, передает Reuters.

17 октября вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились о приостановке турецкой операции на 120 часов. По словам Абди, соглашение не позволит Турции достичь своих целей. Само соглашение касается территорий, ограниченных северными приграничными районами Сирии, проходящими между городами Рас-Аль-Айн и Таль-Абьяд, сказал он.

Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии 9 октября. Турецкие власти объясняли, что она проводится для борьбы против арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» и террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Анкара хочет вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. Важным условием прекращения огня стала договоренность о том, что курды сдадут оружие и оставят боевые позиции. Пенс не исключил, что по итогам договоренностей президент США Дональд Трамп отменит санкции, которые были введены в отношении Турции из-за военных действий. 

Политика
Новости

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости
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Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года. Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. В июне Пресненский районный суд также приговорил Захарченко к штрафу в 117 млн руб. и лишению звания. Эти наказания Мосгорсуд оставил без изменений.

Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Широкий резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд руб. в разных валютах.

16 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет России (СКР) расследует причастность Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат». Следователи считают, что вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а после в Швейцарию проводился в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД – группы «1520», а Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода средств. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко на вопрос о связи его клиента с «делом ландромата» заявил, что ему об этом ничего не известно.

Бизнес
Новости

FT: Saudi Aramco решила отложить IPO

Ведомости
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Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила старт первичного размещения акций (IPO), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника. По данным газеты, это произошло из-за сентябрьских атак на нефтяную инфраструктуру компании.

Ранее газета сообщала, что Saudi Aramco может официально объявить о размещении 20 октября. Один источник рассказал, что объявление отложено, но не отменено, тогда как другой заявил, что оно отложено «на недели». Один из собеседников FT уточнил, что перед этим компания планирует внести для инвесторов ясность того, как на ее показателях отразились сентябрьские атаки на инфраструктуру Саудовской Аравии. Источник добавил, что данные квартальной отчетности покажут, что атаки не причинили значительного ущерба.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись атаке дронов 14 сентября. После этого компания сократил добычу более чем вдвое. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские боевики, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран. Тегеран отвергает обвинения в нападениях.

Saudi Aramco основана в 1933 г. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Компания контролирует почти все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco объявлено в 2016 г. С тех пор размещение неоднократно откладывалось.

Политика
Новости

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Ведомости
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Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс». Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. Он добавил, что Арсланов вины не признает. С военачальника взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Официального подтверждения этой информации нет.

Арсланова подозревают в соучастии в хищении свыше 2 млрд руб. на госзакупках, сообщает РЕН ТВ, не указывая источник информации. «Обвинение предъявлено в рамках так называемого уголовного дела «Воентелекома», – уточняет телеканал. В ближайшее время следствие попытается через суд отстранить военачальника от должности. В Минобороны РЕН ТВ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав обратиться в Главное военное следственное управление Следственного комитета. Там журналистам отказались комментировать эту информацию.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Арсланов, который также является начальником Главного управления связи, проходит по делу о махинациях при закупке спецтехники для Вооруженных сил. По этому делу, по данным издания, также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС полковник Павел Кутахов. Как утверждает газета, расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключил экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов.

Сам Давыдов был задержан в конце декабря 2017 г. по обвинению в хищениях при исполнении госконтрактов Минобороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования. По версии следователей, он требовал завышать цену работ по контрактам. Ущерб по делу следователи оценили в 1 млрд руб. По этому же делу проходят гендиректор «Воентелекома» Олег Савицкий, экс-советник коммерческого директора компании Дмитрий Семилетов и гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Они находятся под арестом.

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