Газпромбанк увеличит количество отделений на 25%

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Горбачев рассказал о своем обращении к Путину и Макрону

Бывший президент СССР Михаил Горбачев недавно обратился с письмом к российскому президенту Владимиру Путину и его французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам — как правило, это краткое письмо. Некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, президенту Франции Макрону», — сказал он, не уточнив тему письма. По словам Горбачева, он не скрывает своего мнения по значимым вопросам. «Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», — добавил политик.

По его мнению сейчас наступило тревожное время, когда на мировых лидерах лежит большая ответственность. Необходимо обратить внимание на такие опасные тенденции, как пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики, считает Горбачев. Он отметил, что России и США необходимо вести переговоры о нераспространении вооружений для поддержания стратегической стабильности.

Также Горбачев высказался об угрозе ядерной войны. По его словам, пока существует ядерное оружие, ничего исключать нельзя. Причиной мировой катастрофы может стать случайность или технический сбой. «Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать», — добавил Горбачев.