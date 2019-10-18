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«Траст» оспорил вывод из «Открытие капитала» более 17 млрд рублей

Банк «Траст» (на его базе создан Банк непрофильных активов) подал в Арбитражный суд Москвы иск, оспаривающий вывод из компании «Открытие капитал» (подконтрольна «Открытие холдингу)» 17,3 млрд руб., следует из искового заявления, текст которого есть в распоряжении «Интерфакса». Содержание иска «Ведомостям» подтвердил собеседник, ознакомившийся с документом.

Иск подан к «Открытие холдингу», «Открытие капиталу» и компании «Тренд», говорится в картотеке арбитражных дел. Представитель «Траста» подтвердил факт подачи иска, отказавшись от других комментариев.

Банк «Траст» и «Открытие капитал» в январе 2017 г. (на тот момент они контролировались «Открытие холдингом») заключили договор о предоставлении кредита на 18 млрд руб. В мае того же года эти средства поступили на счет компании, говорится в материалах дела. Затем в августе ЦБ объявил о санации группы банка «Открытие» (также контролировался «Открытие холдингом»), в периметр оздоровления попал и банк «Траст». Истец утверждает, что незадолго до этого был заключен договор о переводе долга перед «Трастом» с «Открытие капитала» на «Открытие холдинг». Компания обязалась заплатить холдингу 18,25 млрд руб. (долг и начисленные проценты), должником перед банком стал холдинг. После этого платежи по кредиту прекратились, подчеркивает истец.

В сентябре 2017 г. «Открытие капитал» продал структуре концерна «Россиум» «дочку» Otkritie Capital International Limited (OCIL, сейчас Sova Capital) за $328 млн. По мнению «Траста», этой суммы хватило бы для исполнения обязательств «Открытие капитала» перед холдингом. Но тогда же «Открытие капитал» заключил с «Трендом» договор об уступке прав требований к «Открытие холдингу». «Тренд» уступил «Открытие капиталу» требования по долгу от февраля 2017 г. на 252 млн евро (17,3 млрд руб. на тот момент), он был оплачен по номинальной стоимости. «Траст» считает, что перевод долга и уступка требований взаимосвязаны и эти сделки совершены в ущерб его интересам, чтобы вывести из «Открытие капитала» единственный актив.