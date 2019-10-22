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Глава ING: банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook из-за Libra

Банкам, возможно, придется отказаться от сотрудничества с Facebook, если социальная сеть запустит свою цифровую валюту Libra без учета позиции финансовых регуляторов, сообщил Finantial Times (FT) исполнительный директор ING Ральф Хамерс. Он напомнил, что финансовые власти опасаются, что Libra будет активно использоваться для отмывания преступных доходов. Хамерс признал, что с развитием цифровых валют банкам стало сложнее выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

Представитель Facebook заверил FT, что компания не будет запускать проект, пока не получит соответствующее разрешение. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг, возможно, посвятит этой проблеме часть своего выступления перед конгрессом на следующей неделе, сообщает издание.

Facebook представил Libra в середине июня. Предполагалось, что криптовалюта появится в 2020 г. и будет обеспечена валютой и активами, благодаря чему курс Libra должен быть стабильным. Для операций с криптовалютой пользователю нужно будет создать цифровой кошелек, интегрированный в Messenger и WhatsApp или доступный в виде отдельного приложения. При презентации криптовалюты Facebook обещал, что проект позволит легко и практически бесплатно совершать денежные переводы даже тем, у кого нет банковского счета, и сэкономить часть из $25 млрд, «которые мигранты теряют каждый год на комиссиях за перевод денег домой», обещал Facebook.

В октябре от участия в проекте Facebook отказались американские корпорации Visa, Mastercard, eBay и Stripe. По словам их представителей, компании видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. По данным The Wall Street Journal, причиной стала критика европейских и американских властей.