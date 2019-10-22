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WSJ: WeWork перейдет под контроль SoftBank, оценена всего в $8 млрд

Совет директоров сети коворкингов WeWork одобрил сделку с SoftBank, по итогом которой японская компания получит контрольный пакет ее акций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим решением. Совет директоров выбирал из двух предложений, но отклонил вариант с кредитом от банка JPMorgan Chase, который привлек для этого ряд инвесторов.

После неудавшегося IPO компании грозит кризис ликвидности – деньги у нее могут закончиться уже через несколько недель. Поэтому WeWork понадобилось срочно найти средства на продолжение деятельности. В рамках сделки SoftBank предложит около $3 млрд, из которых $1 млрд пойдет на выкуп акций у сооснователя Адама Неймана. После провала первичного размещения акций Нейман был смещен с поста генерального директора и остался председателем совета директоров. Теперь он может покинуть и этот пост, пишет WSJ, оставшись в совете наблюдателем. Компания разорвет большинство связей с Нейманом, отмечает газета, но он получит в общей сложности почти $1,7 млрд. SoftBank также предоставит ему кредит на $500 млн для погашения долга на такую же сумму перед JPMorgan и выплатит комиссию за консультирование в размере $185 млн, рассказали WSJ ее источники.

В результате сделки WeWork будет оценена примерно в $8 млрд. Между тем, в январе во время последнего раунда финансирования, который возглавляла все та же SoftBank, стоимость WeWork составила $47 млрд. Но во время подготовки к IPO в сентябре инвесторы на публичном рынке отказались платить за нее более $15 млрд.

Совет директоров WeWork планирует сообщить о договоренности с SoftBank во вторник, но заявление может быть отложено, предупредили источники WSJ.