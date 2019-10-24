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РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета

Ведомости
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В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Опция включена в разработанную регулятором концепцию развития платежной системы России до 2023 г., сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердили три источника в платежной сфере.

К выплатам из бюджета относятся пенсии и другие социальные выплаты из ПФР, выплаты государственным служащим, зарплаты сотрудников государственных и муниципальных организаций, стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей. Опрошенные изданием эксперты отметили, что для проведения операций с соцвыплатами через СБП потребуются законодательные изменения.

Представитель регулятора уточнил в беседе с изданием, что документ пока на стадии разработки и будет обсуждаться с профессиональным сообществом. В ПФР изданию сообщили, что идея использовать СБП для перечисления пенсий и других соцвыплат с фондом не обсуждалась.

Центробанк запустил СБП в тестовом режиме в январе, в рабочем – в феврале. Система позволяет по номеру телефона переводить деньги с одного банковского счета на другой. Осенью начнет работать сервис по перечислению денег от физических лиц в адрес юридических, в первую очередь речь идет об оплате покупок по QR-коду.

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Бизнес
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Delivery Club впервые заработал более 1 млрд рублей за квартал

Ведомости
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В третьем квартале 2019 г. выручка сервиса доставки еды Delivery Club выросла на 91,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Mail.ru Group по МСФО за январь-сентябрь. Квартальная выручка сервиса впервые превысила 1 млрд руб. и достигла 1,24 млрд руб. 

Этому, как считают в компании, способствовал запуск собственной доставки еще в 12 городах, таким образом общее количество увеличилось до 30 городов, а охват – до 42 млн человек или 30% населения России. Росту выручки сервиса также способствовало увеличение количества доставок собственными курьерами в 7,1 раза по сравнению с третьим кварталом 2018 г. Сейчас объем собственной доставки превышает более половины всех заказов.

Выручка сервиса объявлений «Юла» выросла в третьем квартале на 70%, до 565 млн руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.) на фоне введения бесплатных звонков и «историй».

Совокупная выручка Mail.ru Group в третьем квартале выросла на 25,1% и составила 21,39 млрд руб. Выручка от рекламы увеличилась на 21,8% и составила 8,94 млрд руб. Рост аналогичного показателя за указанный период игрового направления Mail.ru Group составил 20,5%, до 6,91 млрд руб.

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Финансы
Новости

В рейтинг самых богатых женщин России впервые вошли два миллиардера

Ведомости
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Президент компании Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Ее состояние в 2019 г. издание оценило в $1,2 млрд. В рейтинг впервые вошел второй миллиардер – гендиректор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук (ее состояние Forbes оценил в $1 млрд).

Следом идет супруга Юрия Ковальчука Татьяна Ковальчук ($600 млн), которая вошла в рейтинг впервые. Вместе с мужем она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика – группы «Согаз».

В топ-5 вошла также Елена Рыболовлева ($600 млн), экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Пятерку лидеров замыкает член совета директоров «Прогресс капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева ($550 млн). В прошлом году в топ-5 богатейших женщин России входила основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (входят в группу компаний S7) Наталия Филева, в конце марта 2019 г. она погибла в авиакатастрофе в Германии.

В десятке лидеров рейтинга – совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг ($500 млн), член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова ($460 млн), совладелица агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко ($425 млн), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($415 млн), владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева ($390 млн).

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Политика
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Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России

Ведомости
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован. Об этом он рассказал в интервью американскому телеведущему Джо Рогану, которое опубликовано на YouTube.

Сноуден напомнил, что направлялся в Латинскую Америку, когда власти США аннулировали его паспорт. В результате он оказался «заблокирован» в России. «Моя жизнь не легче от того, что я заперт в стране, которую я не выбирал», – поделился экс-сотрудник АНБ. По его словам, сложно одновременно находиться в оппозиции по отношению к властям двух стран – США и России.

В интервью Сноуден также рассказал, что не испытывает любви к российским властям. «Я не выбирал быть здесь», – подчеркнул он, добавив, что открыто критиковал в Twitter российского президента и некоторые российские законы. Сноуден не исключил, что в какой-то момент Москва может отказать ему в продлении вида на жительство, который надо обновлять каждые три года.

В то же время бывший сотрудник АНБ отметил, что у него не было другого варианта и он понимал, что его ждет, когда публиковал разоблачения.

Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. Последний раз российские власти продлевали экс-сотруднику АНБ вид на жительство в январе 2017 г. В США Сноудену грозит смертная казнь.

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Технологии
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КХЛ взыскала с платформы GoodGame 300 000 рублей за трансляцию

Ведомости
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Мосгорсуд взыскал со стриминговой платформы GoodGame 300 000 руб. в пользу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Причиной стало то, что один из пользователей GoodGame показал несколько трансляций, приобретенных КХЛ.

Кроме того, суд обязал владельца платформы ООО «Мидиан» прекратить создание технических условий для нелегального распространения телепередач КХЛ.

Решение было обжаловано в апелляционной инстанции Мосгорсуда 9 октября, оно было оставлено без изменений и уже вступило в силу. Ранее в России аналогичные иски прекращались до вынесения решения, поскольку площадки удаляли спорный контент, отмечает ТАСС.

GoodGame – российский сайт, посвященный компьютерному спорту. Начал работу 6 марта 2008 г. На данном ресурсе запущено регулярное вещание прямых видео- и радиотрансляций киберспортивных матчей.

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Политика
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AP: Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации

Ведомости
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Владимир Зеленский еще до вступления в должность президента Украины опасался возможного давления со стороны президента США Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники. По данным агентства, Зеленский 7 мая, до своей инаугурации, собрал группу советников, которые обсуждали, что делать с требованиями Трампа.

AP отмечает, что заседание состоялось после звонка президента США Зеленскому 21 апреля, когда тот поздравил избранного лидера Украины с победой на выборах. Уточняется, что стенограмма этого разговора не была обнародована Белым домом.

В США в сентябре разгорелся политический скандал из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. Он начался с того, что СМИ со ссылкой на анонимного информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США Джо Байдена – в украинской нефтегазовой компании Burisma.

Белый дом на фоне этих сообщений опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины. Выяснилось, что Трамп действительно просил Зеленского обратить внимание на деятельность Байдена-младшего, но признаков давления не было.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Бизнес
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«Росатом» опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в Россию

Ведомости
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Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов. «Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», – говорится в заявлении компании, которое приводит «Интерфакс».

По данным «Техснабэкспорта», обедненный уран, который ввозится в Россию, – это полезное сырье, используемое на российских обогатительных предприятиях. Он ввозится из-за рубежа не для захоронения, а на переработку до полезного обогащенного уранового продукта, который потом вывозится обратно за границу, подчеркнула компания.

Транспортировка сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями безопасности, добавила «дочка» «Росатома».

Накануне российское отделение Greenpeace заявило, что западноевропейская компания Urenco в 2019 г. возобновила транспортировку в Россию так называемых урановых «хвостов» с немецкой обогатительной фабрики в Гронау. По данным экологов, с 2019 по 2022 г. планируется отправить в Россию 12 000 т (примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». С мая по октябрь на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске (Свердловская область) уже поступило 3600 т этих отходов, говорится в сообщении. Greenpeace утверждает, что урановые «хвосты» являются радиоактивными и токсичными.

«Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Ведомости
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Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, на этот раз один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 г. При этом помимо стандартных данных предлагаются и записи последнего разговора клиентов с колл-центром банка.

«Коммерсантъ» связался с продавцом базы данных и выяснил, что она обновляется еженедельно. В ней содержатся номера паспортов, адреса прописки и проживания, телефоны, счета, суммы остатка или задолженности. База продается в любом объеме, стоимость одной строки составляет 30 руб. Выгрузка аудиозаписей, по словам продавца, производится «с рабочего места», то есть в дневное время.

Пресс-служба Сбербанка опровергла изданию новую утечку. Центробанк не комментирует действующие банки.

В начале октября «Коммерсантъ» сообщал, что в теневом ресурсе интернета продается база с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем эта цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

Политика
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Адвокат сообщил об аресте двоюродного брата Арашукова

Ведомости
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Ленинский районный суд Ставрополя 23 октября арестовал двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова —– Беслана Арашукова – по делу об участии в организованной преступной группировке и растрате. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Артема Шарко.

По словам юриста, родственник экс-сенатора арестован до 22 декабря. Следствие считает Беслана Арашукова соучастником в хищении газа на 30 млрд руб., уточнил адвокат.

Накануне был также задержан заместитель директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмед Коцба – дядя Рауфа Арашукова. Вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассмотрен 25 октября.

Рауф Арашуков был задержан 30 января, его обвиняют в причастности к убийству лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также в участии в преступной группировке. Экс-сенатор вину отрицает. В тот же день, 30 января, был задержан и отец Рауфа Арашукова – Рауль Арашуков. Следствие считает его виновным в создании преступной группировки и хищениях у «Газпрома» более 30 млрд руб.

Какие сенаторы были фигурантами уголовных дел

Технологии
Новости

Инвесторы блокчейн-платформы Дурова согласились подождать запуска проекта

Ведомости
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Инвесторы, вложившие средства в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), решили не требовать возвращения денег, несмотря на перенос запуска проекта. Об этом пишут РБК и Forbes со ссылкой на источники.

Команда TON ранее попросила инвесторов рассмотреть возможность переноса запуска, который был запланирован на конец октября, до 30 апреля 2020 г. Это связано с иском американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая потребовала приостановить выпуск криптовалюты Gram. В случае отказа вкладчиков ждать еще полгода Дуров обещал вернуть им примерно 77% вложенных средств.

Как сообщает Forbes, инвесторы большинством голосов отказались требовать возврата средств и согласились подождать запуска блокчейн-платформы до конца апреля. Официально о решении инвесторов будет объявлено 24 октября, отметил собеседник издания.

Отказ вкладчиков требовать вложенные средства подтвердил источник PБК, близкий к Telegram. По его словам, решение ждать запуска проекта было принято практически единогласно.

SEC 12 октября сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Политика
Новости

Шойгу дал гарантии безопасности мирным жителям на северо-востоке Сирии

Ведомости
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Министр обороны России Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи обсудил с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо ситуацию в Сирии, сообщило российское военное ведомство. В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов.

В ходе беседы Шойгу рассказал о планах российской военной полиции в ближайшее время расширить маршруты патрулирования и увеличить число подразделений в районе сирийско-турецкой границы. Россия и сирийские пограничники гарантируют безопасность мирным жителям населенных пунктов, находящихся в 30-километровой полосе со стороны границы с Турцией, заявил министр. Проживающим там людям нет необходимости покидать свои дома, подчеркнул он.

Абдо в свою очередь поблагодарил Москву и лично президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа. Он пообещал оказывать всяческую помощь подразделениям российской военной полиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия турецких военных, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.

На этой неделе Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи договорились о прекращении турецкой военной операции. Согласно договоренностям российская военная полиция и сирийские пограничники будут патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира». Они проконтролируют отвод Курдских освободительных сил на 30 км от границы. 23 октября полицейские и пограничники прибыли на север Сирии и приступили к выполнению своих обязанностей.

Технологии
Новости

Развлекательные каналы получат из бюджета 7 млрд рублей

Ведомости
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Правительство выделит развлекательным телеканалам второго мультиплекса субсидии из бюджета на вещание в небольших населенных пунктах с населением менее 100 000 человек, говорится в поправках в закон о федеральном бюджете на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. В документах указано, что телеканалы могут получить 1,1 млрд и 6,1 млрд руб. господдержки в рамках госпрограммы «Информационное общество».

Цифровой мультиплекс создан при переходе с аналогового на цифровое вещание. В первый мультиплекс входят: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Во второй мультиплекс, доступный практически всему населению страны, входят СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас». Каналы первого мультиплекса получают субсидии из федерального бюджета на вещание в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек. У каналов второго мультиплекса такой господдержки нет.

Ранее Минкомсвязи подготовило правки в закон о СМИ, которые позволят развлекательным телеканалам получать субсидии на вещание. По данным ведомства, вещание в «цифре» для 10 телеканалов второго мультиплекса обходится примерно в 13 млрд руб., или 1,3 млрд руб. для каждого. Такую сумму они должны ежегодно платить Российской телевизионной и радиовещательной сети. До перехода на «цифру» стоимость распространения аналогового вещания не превышала 500 млн руб.

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