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РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета

В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Опция включена в разработанную регулятором концепцию развития платежной системы России до 2023 г., сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердили три источника в платежной сфере.

К выплатам из бюджета относятся пенсии и другие социальные выплаты из ПФР, выплаты государственным служащим, зарплаты сотрудников государственных и муниципальных организаций, стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей. Опрошенные изданием эксперты отметили, что для проведения операций с соцвыплатами через СБП потребуются законодательные изменения.

Представитель регулятора уточнил в беседе с изданием, что документ пока на стадии разработки и будет обсуждаться с профессиональным сообществом. В ПФР изданию сообщили, что идея использовать СБП для перечисления пенсий и других соцвыплат с фондом не обсуждалась.

Центробанк запустил СБП в тестовом режиме в январе, в рабочем – в феврале. Система позволяет по номеру телефона переводить деньги с одного банковского счета на другой. Осенью начнет работать сервис по перечислению денег от физических лиц в адрес юридических, в первую очередь речь идет об оплате покупок по QR-коду.