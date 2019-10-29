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Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля

Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС. При этом Дальпалю изменили адрес домашнего ареста.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» было возбуждено в феврале по заявлению в Федеральную службу безопасности акционера банка Шерзода Юсупова. Фигурантами дела кроме Калви и Дельпаля стали партнер фонда Ваган Абгарян, экс-председатель правления банка Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Их обвинили в мошенничестве и арестовали. Позже Калви, Кордичева, Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест, остальные фигуранты дела по-прежнему в следственном изоляторе. Кордичев единственный из фигурантов дела дал признательные показания.

По версии следствия, Калви организовал схему, при которой кредит в 2,5 млрд руб., полученный ПКБ от «Восточного» в 2015 г., был зачтен уступкой акций люксембургской компании IFTG. Калви же ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 000 руб., считают следователи. Калви и Дельпаль не признают вину.

В фонде Baring Vostok решение Мосгорсуда назвали необоснованным. Представитель Baring Vostok заявил, что суду представлены доказательства того, что банк «Восточный» получил качественные активы, комплементарные его бизнесу по рыночной цене, однако эти сведения игнорируются судом. «Но еще большее возмущение вызывает тот факт, что наши коллеги Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров по-прежнему остаются в СИЗО, несмотря на то что Майкл и Филипп были отправлены под домашний арест», – отметил представитель фонда.