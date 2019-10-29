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Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля

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Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС. При этом Дальпалю изменили адрес домашнего ареста.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» было возбуждено в феврале по заявлению в Федеральную службу безопасности акционера банка Шерзода Юсупова. Фигурантами дела кроме Калви и Дельпаля стали партнер фонда Ваган Абгарян, экс-председатель правления банка Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Их обвинили в мошенничестве и арестовали. Позже Калви, Кордичева, Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест, остальные фигуранты дела по-прежнему в следственном изоляторе. Кордичев единственный из фигурантов дела дал признательные показания.

По версии следствия, Калви организовал схему, при которой кредит в 2,5 млрд руб., полученный ПКБ от «Восточного» в 2015 г., был зачтен уступкой акций люксембургской компании IFTG. Калви же ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 000 руб., считают следователи. Калви и Дельпаль не признают вину.

В фонде Baring Vostok решение Мосгорсуда назвали необоснованным. Представитель Baring Vostok заявил, что суду представлены доказательства того, что банк «Восточный» получил качественные активы, комплементарные его бизнесу по рыночной цене, однако эти сведения игнорируются судом. «Но еще большее возмущение вызывает тот факт, что наши коллеги Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров по-прежнему остаются в СИЗО, несмотря на то что Майкл и Филипп были отправлены под домашний арест», – отметил представитель фонда.

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Политика
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В Москве открыли построенный на деньги фонда Усманова памятник Примакову

Ведомости
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В сквере напротив здания МИД России на Смоленской площади в Москве открыли памятник политику Евгению Примакову, передает ТАСС. В торжественной церемонии поучаствовали, в частности, президент Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также бизнесмен Алишер Усманов.

Как рассказал на мероприятии внук Примакова, журналист и депутат Госдумы Евгений Примаков, четыре каменных обелиска вокруг скульптуры олицетворяют разные направления деятельности политика. Это наука, разведка, международные отношения и работа в правительстве.

Автор памятника – скульптор Георгий Франгулян. Установку финансировал фонд «Искусство, наука и спорт», который принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову.

29 октября Примакову исполнилось бы 90 лет – он родился в 1929 г. Умер политик в 2015 г. в возрасте 85 лет.

Примаков в 1953 г. окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности «страновед по арабским странам», в 1956 г. – аспирантуру экономического факультета МГУ. В 1979 г. стал академиком АН СССР. Был одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 г. по январь 1996 г. занимал пост директора Службы внешней разведки (СВР), в 1996–1998 гг. – руководителя МИДа, с сентября 1998 г. по май 1999 г. – премьера. Затем стал депутатом Госдумы, с 2001 по 2011 г. возглавлял Торгово-промышленную палату.

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Политика
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ЕСПЧ присудил «Новой газете» компенсацию из-за иска омского губернатора

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу «Новой газеты» и ее корреспондента Георгия Бородянского на решения омских судов по иску бывшего губернатора Леонида Полежаева о защите чести и достоинства, следует из постановления суда. Полежаев был губернатором Омской области с 1990 г. Он добровольно ушел в отставку в 2012 г. в возрасте 72 лет.

В августе 2005 г. газета опубликовала статью Бородянского под названием «Папа Омский, или Колокол в маске» с критикой в отношении омского губернатора Леонида Полежаева. В материале утверждалось, что чиновник злоупотреблял своими полномочиями. Губернатор подал иск в суд в связи с публикацией. В октябре 2007 г. Куйбышевский районный суд Омска вынес решение в его пользу, обязав газету и автора статьи опубликовать опровержение и выплатить истцу 150 000 руб. В марте 2008 г. Омский областной суд рассмотрел апелляцию, оставил в силе решение, но уменьшил сумму до 50 000 руб.

Бородянский и «Новая газета» в поданной в ЕСПЧ жалобе утверждали, что решения российских судов необоснованно ограничили их право на свободу выражения мнений. ЕСПЧ согласился с доводами Бородянского и «Новой газеты» и постановил, что Россия обязана в течение трех месяцев выплатить заявителям 1160 евро для компенсации материального ущерба и 1000 евро в качестве компенсации нематериального ущерба.

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Технологии
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Операторы связи попросили правительство субсидировать их затраты на закон Яровой

Ведомости
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Российские операторы связи МТС, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили правительство субсидировать затраты на покупку оборудования, необходимого для исполнения закона Яровой, сообщает Reuters со ссылкой на письмо операторов. Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил агентству получение письма.

Закон Яровой действует с 1 июля 2018 г. Он обязывает операторов связи хранить переговоры, сообщения и трафик абонентов.

Затраты на закупку технических средств для хранения такого объема информации могут составить от 10% до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в течение следующих пяти лет, говорится в письме. Размер субсидий, которые хотят получить операторы, в нем не уточняется.

Свою просьбу авторы письма обосновали тем, что нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает меры поддержки российских производителей телекоммуникационного оборудования, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции. Однако Новиков заявил, что к нацпроекту это предложение не имеет отношения и Минкомсвязи не считает его целесообразным.

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Экономика
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Минфин опубликовал законопроект о реформе накопительной пенсии

Ведомости
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Министерство финансов опубликовало законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. Цель изменений, как сказано в карточке проекта, – дать гражданам возможность за счет личных взносов и «при стимулирующей поддержке государства» увеличить свою будущую пенсию. Минфин собирает отзывы на законопроект до 19 ноября. Соавтор законопроекта – Центробанк.

Согласно документу в России появится новый пенсионный продукт – гарантированный пенсионный план (ГПП). Он позволит человеку добровольно отчислять на свой пенсионный счет средства дополнительно к социальным взносам, уплачиваемым работодателем. Размер взноса можно менять неограниченное количество раз. В течение первых шести месяцев после заключения договора об участии в ГПП с пенсионным фондом можно будет забрать деньги, однако негосударственный пенсионный фонд будет иметь право установить штраф за это, т. е. вернуть не все деньги.

Чтобы стимулировать людей копить на пенсию, Минфин и ЦБ предлагают налоговые льготы. Взносы в ГПП освободят от НДФЛ, но не более 6% от доходов человека. Если он захочет откладывать больше, то сможем включить эти расходы в уже существующий социальный налоговый вычет – он ограничен 120 000 руб. в год. Получит льготы и работодатель: если он решит софинансировать накопительную часть пенсии работника, то сможет вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль, но не более 6% от зарплаты сотрудника. Вычет будет увеличиваться на повышающий коэффициент: в первые шесть лет – 1,3, а затем – 1,6. Общая сумма вычета не может превышать 12% от расходов на оплату труда.

Накопленная пенсия будет наследоваться, и вся ее сумма будет застрахована.

ГПП должен прийти на смену не действующим с 2014 г. правилам формирования накопительной части пенсии. Государство заморозило накопительные пенсии из-за необходимости направить больше средств в Пенсионный фонд на выплаты нынешним пенсионерам.

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Политика
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Кремль отказался расценивать стрельбу в Забайкалье как провал военной реформы

Ведомости
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Делать выводы о реформе армии на основе частного случая со стрельбой в воинской части в Забайкальском крае неуместно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не будет реагировать на этот инцидент, отметил Песков. При этом он добавил, что его, безусловно, нужно расследовать.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Читинский гарнизонный военный суд 28 октября арестовал его на два месяца.

Минобороны заявило, что у Шамсутдинова мог случиться нервный срыв из-за личных обстоятельств, не связанных с военной службой. Однако, по информации нескольких СМИ, Шамсутдинова могли преследовать из-за его национальности. Собеседник «Ведомостей» рассказал, что расстрелу предшествовал многомесячный конфликт с одним из военнослужащих, который 25 октября должен был покинуть расположение части из-за демобилизации.

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Финансы
Новости

У банка «Открытие» появилась кредитка со снятием наличных без комиссии

Ведомости
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С 1 ноября банк «Открытие» начинает выпуск новых кредитных карт с грейс-периодом 120 дней без обязательных ежемесячных платежей по кредиту, рассказал директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров. В большинстве банков такие платежи по кредиткам составляют в среднем 5% от суммы долга.

Другой важной особенностью новой карты является отсутствие комиссии банка за снятие наличных за счет кредитного лимита (без ограничения суммы) в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру. Кредитный лимит карт – до 500 000 руб. Грейс-период на снятие наличных не распространяется. Ставка кредитования по карте составляет 13,9–29,9% годовых; она назначается индивидуально каждому клиенту на основании скорингового балла, уточнила пресс-служба «Открытия». Помимо процентов за пользование кредитными средствами сверх грейс-периода предусмотрена неустойка 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день.

Новая карта не будет подключена к программе лояльности банка. Начисление процента на остаток собственных средств клиента, кэшбэк для новой карты не предусмотрены, уточнила пресс-служба банка.

Карта «120 дней» выпускается на базе международной платежной системы Visa в категории Gold. Стоимость ее годового обслуживания в общем случае составит 1200 руб. в год, а при этом при ежемесячной сумме покупок по карте не менее 5000 руб. обслуживание пластика будет бесплатным.

Чамров уверен, что новый продукт позволит банку «Открытие» к 2023 г. втрое увеличить портфель кредитных карт. К началу IV квартала 2019 г. число кредиток в банке превысило 200 000.

Бизнес
Новости

Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустил междугородние поездки

Ведомости
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Пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» получили возможность совершать поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Казанью, говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что поездки доступны на грузовых фургонах и пассажирских микроавтобусах, вмещающих до восьми пассажиров.

«Учитывая близость Петербурга и Казани к Москве, последний, туристический сценарий особенно актуален для выезда на выходные», – добавляется в сообщении.

В материале поясняется, что новый тариф «Межгород» позволяет взять машину в одном городе, а завершать аренду в другом. Тариф подойдет для самостоятельных перевозок грузов и даст возможность не прибегать к услугам транспортных компаний, отмечается в сообщении сервиса.

В тариф включено несколько сотен километров и более 10 часов аренды автомобиля, точные условия пользователи могут узнать в приложении при бронировании машины. Проезд по платным трассам, в том числе междугородним, осуществляется бесплатно для пользователей каршеринга. В каждом из фургонов и шаттлов «Яндекс. Драйв» установлен транспондер.

«Яндекс.Драйв» работает в Москве с февраля. Летом 2018 г. сервис стал также доступен в Подмосковье и ряде городов Калужской области. В Санкт-Петербурге сервис запустили с декабря 2018 г., а в Казани – с мая 2019 г. В автопарке сервиса более 16 500 автомобилей, в том числе автомобили бизнес-класса, грузовые фургоны и электрокары.

Политика
Новости

ЕСПЧ впервые рассмотрит жалобы россиян на мусорный полигон

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы россиян на мусорный полигон «Алексинский карьер» в Клину. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». Это первая коммуникация жалоб россиян на свалки и третья на экологические проблемы за всю историю участия России в ЕСПЧ.

В жалобах на полигон говорится, что его эксплуатация нарушает право на уважение личной и семейной жизни местных жителей, а также отмечается отсутствие эффективных внутренних средств правовой защиты. Заявители также пожаловались в ЕСПЧ на ограничение свободы мирных собраний, потому что их оштрафовали за организацию или участие в протестных митингах.

ЕСПЧ направил российским властям несколько вопросов о том, были ли заявителям предоставлены эффективные средства правовой защиты в России и было ли нарушено их право на уважение личной и семейной жизни из-за полигона. Суд также попросил правительство России уточнить, планируются ли мероприятия по очистке свалки и какова ее дальнейшая судьба.

Жители Клина в марте 2018 г. вышли на акцию протеста против полигона «Алексинский карьер». Они требовали прекратить ввоз мусора из Москвы и области, расширение свалки и строительство мусоросжигательных заводов, а также отставки главы Клинского муниципального района Алены Сокольской из-за ее бездействия.

10 крупнейших свалок Подмосковья

Бизнес
Новости

ЦУМ откроет в регионах пункты выдачи онлайн-заказов

Ведомости
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ЦУМ откроет первые премиальные пункты выдачи онлайн-заказов в Сочи и Краснодаре до конца 2019 г., сообщили РБК в пресс-службе магазина.

Они будут выглядеть как комнаты, в которых клиент сможет забрать заказы, примерить их и получить бесплатную консультацию персональных шоперов. После примерки можно будет оплатить заказ или отказаться от непонравившихся товаров.

В Краснодаре пункт выдачи заказов с ресепшеном, лаунж-зоной и четырьмя примерочными будет расположен в одном из жилых комплексов. Сочинский пункт выдачи будет находиться в отеле Hayatt Regency Sochi.

Открытие пунктов выдачи связано с растущим спросом со стороны потребителей из других регионов, пояснил представитель ЦУМа. Ритейлер может открыть их и в других городах. Конкретные города представитель магазина не назвал, но отметил, что высокий рост онлайн-продаж демонстрирует Новосибирск: за девять месяцев они выросли в 2,5 раза.

Недвижимость
Новости

Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

Ведомости
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Forbes впервые составил рейтинг надежных российских застройщиков. В него вошли 20 компаний, возглавила рейтинг группа компаний ПИК. Это также крупнейший застройщик России.

При составлении рейтинга Forbes учитывал выручку застройщика в 2016–2018 гг., объем ввода жилья за этот же период, задержки ввода, прозрачность, долг и иски к компании. ПИК оказалась лидером по всем показателям, кроме исков.

Следующие три места после группы ПИК заняли петербургские компании Etalon Group, ЛСР и Setl Group. Пятерку закрывает екатеринбургский застройщик «Брусника». В десятку также вошли группы компаний «Самолет», ФСК, «Гранель», «Пионер» и девелоперская компания «Инград».

Технологии
Новости

FT узнала о планах владельца TikTok провести IPO

Ведомости
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Китайский стартап ByteDance, которому принадлежит сервис для обмена короткими видео TikTok, планирует провести IPO в Гонконге в I квартале 2020 г., сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

ByteDance предпочла Гонконг Нью-Йорку, несмотря на недавние беспорядки в регионе. США – одна из стран, где компания сталкивается с растущим политическим давлением, отмечает газета. На прошлой неделе американские сенаторы Чарльз Шумер и Том Коттон попросили национальную разведку начать расследование в отношении TikTok.

Перед потенциальным листингом ByteDance все равно необходимо учесть опасения американских инвесторов и получить больше политической поддержки в США, отмечает собеседник FT. Для консультаций по вопросам американской госполитики ByteDance наняла специалистов юридической фирмы K&L Gates. Кроме того, по словам источников газеты, компания планирует продать свое новостное приложение TopBuzz, чтобы снизить растущую негативную реакцию в США.

ByteDance – один из самых дорогих стартапов в мире, который оценивается более чем в $75 млрд. Первым приложением компании стал агрегатор новостей Toutiao, а в 2016 г. был запущен TikTok. По данным TikTok, число его пользователей в мире превышает 500 млн, 40% из которых – моложе 18 лет.

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