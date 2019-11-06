Финансы

Новости

У крупнейшего российского рейтингового агентства сменился гендиректор

Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) стал Максим Богдашкин, сообщается на сайте компании. Такое решение единогласно было принято советом директоров. Игорь Зелезецкий, временно исполнявший обязанности гендиректора, и операционный директор Мария Мухина помогут обеспечить плавную смену руководства, отмечается в сообщении.

Богдашкин ранее занимал руководящие должности в консалтинговых компаниях The Boston Consulting Group и Oliver Wyman. До этого он работал аналитиком в должности младшего вице-президента в рейтинговом агентстве Moody’s.

АКРА лишилось гендиректора в середине января, когда Екатерина Трофимова, возглавлявшая агентство с момента его основания в 2015 г., подала заявление об отставке.

Источники «Ведомостей» говорили, что она ушла не по собственному желанию. Вопрос об увольнении Трофимовой подняли независимые директора, получавшие много жалоб от сотрудников, говорил один из собеседников. Кроме того, у совета директоров были претензии к управлению бюджетом агентства, отмечал другой источник. После ухода Трофимовой временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Зелезецкий.

Рейтинговое агентство АКРА создано в конце 2015 г. Его акционерами являются 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% у каждого. Уставный капитал агентства составляет более 3 млрд руб.