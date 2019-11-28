Рынок люксовых товаров вырастет до 1,3 трлн евро по итогам года

Материковый Китай продолжает быть движущей силой для индустрии роскоши. В 2019 г продажи там вырастут на 26% и достигнут 30 млрд евро. Однако продолжающиеся протесты негативно влияют на потребление предметов роскоши в Гонконге: рынок там упал на 20% до 6 млрд евро, отмечает в отчете Bain. Объем рынка Северной и Южной Америки останется на уровне прошлого года – 84 млрд евро. Однопроцентный рост будет наблюдаться в Европе – 88 млрд евро. Россия (Bain включает ее в рынки Европы) растет благодаря продажам на местном рынке, указано в отчете.