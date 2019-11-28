Рынок люксовых товаров вырастет до 1,3 трлн евро по итогам года
Глобальный рынок товаров класса люкс по итогам 2019 г. вырастет на 4% и составит по его итогам 1,3 трлн евро – такой прогноз дается в совместном отчете аналитиков американской консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma.
Ключевыми по продажам категориями в этом году станут: автомобили – 550 млрд евро ( +11%), личные предметы роскоши – 281 млрд евро (+4%) и гостиничный отдых класса люкс – 206 млрд евро (+8). Двузначное падение продемонстрировала категория «произведения искусства» – минус 18% до 34 млрд евро.
Материковый Китай продолжает быть движущей силой для индустрии роскоши. В 2019 г продажи там вырастут на 26% и достигнут 30 млрд евро. Однако продолжающиеся протесты негативно влияют на потребление предметов роскоши в Гонконге: рынок там упал на 20% до 6 млрд евро, отмечает в отчете Bain. Объем рынка Северной и Южной Америки останется на уровне прошлого года – 84 млрд евро. Однопроцентный рост будет наблюдаться в Европе – 88 млрд евро. Россия (Bain включает ее в рынки Европы) растет благодаря продажам на местном рынке, указано в отчете.
Мировой рынок предметов роскоши показывает умеренные темпы роста, это связано со сменой поколений, комментирует Клаудия Д’Арпизио, партнер Bain & Company и ведущий автор исследования, клиент становится моложе и как бы переписывает правила отрасли. Новое поколение покупателей – активные пользователи социальных сетей и интернета, они хотят видеть товары не только на витринах, но и в приложениях и социальных сетях. Брендам нужно менять бизнес-модели в соответствии с потребностями молодых покупателей, советует Д’Арпизио.