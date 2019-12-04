Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Основатель и бенефициар O1 Group Борис Минц представил Высокому суду Лондона свою позицию по иску банков «Траст» и «Открытие», пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ. По мнению Минца, руководство ЦБ в лице зампредседателя Дмитрия Тулина и его коллеги Василия Поздышева, а также руководители «Открытия» и «Траста» Михаил Задорнов и Александр Соколов соответственно проводят против бизнесмена кампанию с целью нанести ущерб. Под контролем указанных лиц банки нарушили обязательства, в результате чего Минц потерял «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе.
«Открытие» и «Траст», принадлежащие ЦБ, требуют в лондонском суде от семьи Минца более $700 млн. Ответчиками по иску банков выступают бизнесмен Борис Минц и три его сына – Дмитрий, Александр и Игорь. В июле суд заблокировал их активы на $572 млн. «Траст» и «Открытие» обвиняют О1 Group в мошенничестве. Речь идет о действиях группы с банковскими активами в августе 2017 г., перед санацией банка «Открытие» и Рост банка, присоединенного позже к «Трасту». «Открытие» и Рост банк купили облигации O1 Group на 57 млрд руб. На эти средства группа расплатилась по кредитам перед «Открытием» (на $500 млн) и Рост банком (на $350 млн). По займам были заложены акции O1 Properties, которые держали кипрские компании O1 Group (Nori и Centimila) и Coniston (Британские Виргинские острова) Александра Несиса. Расплатившись по кредитам с погашением в 2017–2020 гг., O1 Group высвободила залоги, а банки получили облигации с погашением в 2032 г. без выплаты купона. В иске говорится, что ответчики знали о финансовых трудностях банков.
Минц утверждает, что не участвовал активно в переговорах между O1 Group и банками перед сделкой и был не в курсе ее условий. Бизнесмен уведомил суд, что 25 июля 2017 г. у него состоялась встреча с тогдашним владельцем «Открытия» Вадимом Беляевым во Франции. Последний спрашивал Минца о том, может ли O1 Group помочь «Открытию» справиться с временными проблемами, говорится в документе. Во время встречи бизнесмены «пришли к пониманию, что O1 Group поможет «Открытию», но только на коммерчески выгодных для нее условиях», уточняется в документе. Конкретные условия не обсуждались, утверждает Минц.
В пресс-службах «Открытия» и «Траста» «Ведомостям» заявили, что утверждения Минца «надуманные». «Они были сделаны для того, чтобы отвлечь внимание от сделок и действий, совершенных с участием членов семьи Минц, которые повлекли существенный ущерб для банков "Открытие" и "Рост". Никаких реальных доказательств члены семьи Минц не представили», – говорится в совместном заявлении банков. Неправомерность сделок и ущерб, нанесенный банкам Минцами, подтверждены судебными решениями, отметили в пресс-службах кредитных организаций.