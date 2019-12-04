Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

«Открытие» и «Траст», принадлежащие ЦБ, требуют в лондонском суде от семьи Минца более $700 млн. Ответчиками по иску банков выступают бизнесмен Борис Минц и три его сына – Дмитрий, Александр и Игорь. В июле суд заблокировал их активы на $572 млн. «Траст» и «Открытие» обвиняют О1 Group в мошенничестве. Речь идет о действиях группы с банковскими активами в августе 2017 г., перед санацией банка «Открытие» и Рост банка, присоединенного позже к «Трасту». «Открытие» и Рост банк купили облигации O1 Group на 57 млрд руб. На эти средства группа расплатилась по кредитам перед «Открытием» (на $500 млн) и Рост банком (на $350 млн). По займам были заложены акции O1 Properties, которые держали кипрские компании O1 Group (Nori и Centimila) и Coniston (Британские Виргинские острова) Александра Несиса. Расплатившись по кредитам с погашением в 2017–2020 гг., O1 Group высвободила залоги, а банки получили облигации с погашением в 2032 г. без выплаты купона. В иске говорится, что ответчики знали о финансовых трудностях банков.