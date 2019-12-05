Совкомбанк купит более 50% брокера «Септем капитал»

«Септем капитал» входит в топ-8 брокеров на Московской бирже по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов. В 2016 г. компания запустила сервис Yango, позволяющий частным инвесторам покупать и продавать облигации онлайн. По данным «Интерфакс ЦЭА», Совкомбанк занимает 11-е место по активам – по итогам девяти месяцев они составили 1 трлн руб., капитал – 133 млрд руб. Год назад Совкомбанк завершил слияние с Росевробанком, в котором он постепенно увеличивал долю с 2015 г. Осенью прошлого года к банку был присоединен Современный коммерческий инновационный банк (СКИБ), а в 2017 г. – Меткомбанк.