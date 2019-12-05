Совкомбанк купит более 50% брокера «Септем капитал»
Совкомбанк купит 50,1% брокера «Септем капитал», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Стороны сделки подтвердили эту информацию, рассказав, что решение было принято на прошлой неделе. Условия сделки они не стали раскрывать. Сейчас сделка находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Септем капитал» входит в топ-8 брокеров на Московской бирже по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов. В 2016 г. компания запустила сервис Yango, позволяющий частным инвесторам покупать и продавать облигации онлайн. По данным «Интерфакс ЦЭА», Совкомбанк занимает 11-е место по активам – по итогам девяти месяцев они составили 1 трлн руб., капитал – 133 млрд руб. Год назад Совкомбанк завершил слияние с Росевробанком, в котором он постепенно увеличивал долю с 2015 г. Осенью прошлого года к банку был присоединен Современный коммерческий инновационный банк (СКИБ), а в 2017 г. – Меткомбанк.
По словам гендиректора «Септем капитала» Дениса Кучкина, никто из основателей компании не собирается выходить из бизнеса. «Средства нового инвестора в полном объеме будут направлены на развитие бизнеса», – заявил он. Мобильное приложение Yango будет продвигаться среди клиентов Совкомбанка, сообщил Кучкин.
Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский назвал сделку первым шагом банка в развитии бизнеса брокерского обслуживания граждан. По его словам, покупка доли в «Септем капитале» позволит банку предложить новые услуги розничным клиентам.