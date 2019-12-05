Банкоматы Сбербанка начали обслуживать клиентов на таджикском и узбекском языках

Кроме того, в офисах Сбербанка на английском, таджикском и узбекском языках проводятся презентации по популярным среди иностранных граждан продуктам, таким как дебетовые карты. «Иностранные граждане активно пользуются банковскими продуктами и сервисами, — пояснила Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка. — Мы поняли, что перевод сервисов на родные языки клиентов будет значимым шагом, который упростит взаимодействие клиентов с банком».