Банкоматы Сбербанка начали обслуживать клиентов на таджикском и узбекском языках
Более 80% банкоматов Сбербанка начали предоставлять обслуживание на таджикском и узбекском языках, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«На эти языки переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи», — отмечается в сообщении. Эти операции доступны во всех банкоматах банка на других восьми иностранных языках, в том числе английском.
Кроме того, в офисах Сбербанка на английском, таджикском и узбекском языках проводятся презентации по популярным среди иностранных граждан продуктам, таким как дебетовые карты. «Иностранные граждане активно пользуются банковскими продуктами и сервисами, — пояснила Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка. — Мы поняли, что перевод сервисов на родные языки клиентов будет значимым шагом, который упростит взаимодействие клиентов с банком».
Сбербанк пообещал продолжить в 2020 г. адаптацию удаленных каналов обслуживания для иностранных пользователей, отметили в пресс-службе.