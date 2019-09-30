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РБК: Сбербанк начнет принимать оплату за ЖКХ и услуги связи на кассах магазинов

Сбербанк начнет принимать платежи за связь и коммунальные услуги на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах, сообщает РБК со ссылкой на три источника на банковском рынке. Запуск проекта запланирован на осень 2019 г., рассказали двое собеседников издания, но третий допустил, что он может быть перенесен на более поздний срок.

В магазинах можно будет оплатить такие же услуги, как и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Кассир будет принимать квитанцию об оплате и платеж, вводить всю необходимую информацию и выдавать чек. По информации источника РБК, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам.

В августе Сбербанк сообщал, что договорился о запуске сервиса снятия наличных на кассе более чем с 700 торговыми предприятиями в удаленных и малонаселенных пунктах 76 регионов. На магазинах, предоставляющих такую услугу, будет специальный указатель – наклейка с надписью «Здесь вы можете снять наличные». Кроме того, Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл» в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.