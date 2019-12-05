ГИБДД поддержала идею введения в ОСАГО коэффициента соблюдения ПДД
ГИБДД одобрила идею введения дополнительного коэффициента при расчете стоимости полиса ОСАГО. Речь идет о коэффициенте, учитывающем степень агрессивности вождения и наличие грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителем, рассказал «Интерфаксу» замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Владимир Кузин. Грубыми нарушениями будут считаться, например, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом виде, уточнил представитель МВД.
Он напомнил, что ГИБДД принимает участие в нацпроекте по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП к 2024 г. По данным ГИБДД, число аварий за 10 месяцев этого года снизилось на 3% и составило 132 251. В прошлом году этот показатель был на уровне 138 106 за аналогичный период. Число погибших в отчетном периоде сократилось на 9,4%, приблизительно с 15 000 до 13 576 человек, число раненых снизилось на 3%.
«Анализ причин, приведших к авариям, показывает, что в 85% случаев они происходят из-за нарушений ПДД», – заявил Кузин на парламентских слушаниях по ОСАГО в Госдуме.
Ранее группа депутатов внесла законопроект с поправками в закон об ОСАГО. В их числе было предложено ввести дополнительный коэффициент при расчете стоимости полиса. Величина коэффициента будет зависеть от числа административных правонарушений, допущенных владельцем автомобиля.