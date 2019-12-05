ГИБДД поддержала идею введения в ОСАГО коэффициента соблюдения ПДД

Он напомнил, что ГИБДД принимает участие в нацпроекте по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП к 2024 г. По данным ГИБДД, число аварий за 10 месяцев этого года снизилось на 3% и составило 132 251. В прошлом году этот показатель был на уровне 138 106 за аналогичный период. Число погибших в отчетном периоде сократилось на 9,4%, приблизительно с 15 000 до 13 576 человек, число раненых снизилось на 3%.