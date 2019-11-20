Депутаты внесли в Госдуму свой вариант законопроекта об ОСАГО
Депутаты от всех фракций внесли на рассмотрение в Госдуму свой вариант законопроекта об ОСАГО, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Правительственный вариант законопроекта об ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре. Замминистра финансов Алексей Моисеев говорил ранее, что такое решение было принято из-за опасений роста тарифов в этом обязательном виде страхования.
По словам Аксакова, в правительственном законопроекте претензии были к нормам корректировки тарифа с учетом использования водителями средств телематики, а также к расширению тарифного коридора и повышению суммы страхового возмещения до 2 млн руб. Спорные нормы из документа убрали. «После дискуссии в парламенте, после обсуждения в администрации президента и с Банком России пришли к мнению, что расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до 2 млн руб. может привести к существенному росту тарифов», – пояснил Аксаков. По его словам, в законопроекте сохранена норма о введении нового коэффициента, размер которого варьируется в зависимости от соблюдения водителем правил дорожного движения (ПДД). Предусмотрено увеличение стоимости полиса ОСАГО при агрессивной езде, сказал Аксаков. Ранее было также принято решение сохранить в ОСАГО территориальный коэффициент, применяемый при расчете стоимости полиса ОСАГО.
Законопроект может быть принят в первом чтении не ранее декабря, сказал Аксаков. Он вступит в силу через три месяца после опубликования.
В середине октября правительственный вариант законопроекта предполагал существенное повышение лимита выплат по жизни и здоровью, что, в свою очередь, потребовало бы увеличения тарифов на 23%. Отмена регионального коэффициента стала бы причиной автоматического роста тарифов в ОСАГО в среднем до 40%.