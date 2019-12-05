ЦБ обвинил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке
По данным ЦБ, Бычков с апреля по июнь 2018 г. неоднократно совершал сделки на анонимных биржевых торгах с одним контрагентом – компанией Fengda Trading Ltd. Сделки проводились по предварительному соглашению. В тот период Бычков мог совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию ВЭБа на торгах, сообщил регулятор.
В рамках сделки Fengda покупала или продавала определенное количество иностранной валюты по рыночной цене, после компания выставляла одну или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам, объясняет ЦБ. Когда Fengda набирала позицию, Бычков, действуя от имени ВЭБа, выставлял одну или несколько заявок, на которых располагались заявки Fengda. Их мгновенное исполнение меняло цену иностранной валюты. Это позволяло компании закрывать позицию с прибылью. По указанной схеме стороны заключили более 50 сделок, сумма прибыли Fengda составила 49 млн руб. Указанное торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ направил Бычкову и Fengda предписания о запрете таких нарушений в дальнейшем. В госкорпорации сообщили, что Бычков не является их сотрудником с августа 2018 г. Он был уволен за выявленные в ходе внутренней проверки нарушения в своей деятельности, сообщил «РИА Новостям» представитель ВЭБа. Он отметил, что проведенная в ВЭБе в 2018-2019 гг. реорганизация подразумевала и исключение рисков противоправных действий.
В мае 2018 г. у ВЭБа сменилось руководство. Новым председателем стал бывший вице-премьер Игорь Шувалов. С конца февраля 2016 г. руководителем ВЭБа был выходец из Сбербанка Сергей Горьков, сейчас он возглавляет «Росгеологию».