ЦБ обвинил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

В рамках сделки Fengda покупала или продавала определенное количество иностранной валюты по рыночной цене, после компания выставляла одну или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам, объясняет ЦБ. Когда Fengda набирала позицию, Бычков, действуя от имени ВЭБа, выставлял одну или несколько заявок, на которых располагались заявки Fengda. Их мгновенное исполнение меняло цену иностранной валюты. Это позволяло компании закрывать позицию с прибылью. По указанной схеме стороны заключили более 50 сделок, сумма прибыли Fengda составила 49 млн руб. Указанное торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами, говорится в сообщении регулятора.