РБК: в систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты

Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, пишет РБК со ссылкой на четыре источника на платежном рынке. Эта технология применяется при осуществлении платежа со смартфона при помощи приложений Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также для бесконтактной оплаты банковскими картами. По информации источников, банки изучают возможность внедрения бесконтактного способа оплаты. Сроки реализации пока сложно назвать, сказал один из источников РБК. Технологию оплаты по NFC в системе ЦБ рассматривают Промсвязьбанк, Рокетбанк и ВТБ. «Тинькофф банк» и «Открытие» уже занимаются ее внедрением, отмечает РБК со ссылкой на представителей банков.