РБК: в систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты
Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, пишет РБК со ссылкой на четыре источника на платежном рынке. Эта технология применяется при осуществлении платежа со смартфона при помощи приложений Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также для бесконтактной оплаты банковскими картами. По информации источников, банки изучают возможность внедрения бесконтактного способа оплаты. Сроки реализации пока сложно назвать, сказал один из источников РБК. Технологию оплаты по NFC в системе ЦБ рассматривают Промсвязьбанк, Рокетбанк и ВТБ. «Тинькофф банк» и «Открытие» уже занимаются ее внедрением, отмечает РБК со ссылкой на представителей банков.
По информации источников РБК, банки уже изучают возможность внедрения нового бесконтактного способа оплаты в системе ЦБ. Сроки реализации пока сложно назвать, сказал один из источников РБК. Технологию оплаты по NFC в системе ЦБ рассматривают Промсвязьбанк, Рокетбанк и ВТБ. «Тинькофф банк» и «Открытие» уже занимаются ее внедрением, отмечает РБК со ссылкой на представителей банков. В пресс-службе НСПК подтвердили разработку новой технологии.
Система быстрых платежей ЦБ заработала в 2019 г., она позволяет переводить деньги между картами разных банков по номеру телефона, с осени также стала возможной оплата покупки с помощью QR-кода.
Сейчас участниками Системы быстрых платежей ЦБ являются 29 банков и две платежные компании. Ранее регулятор обязал крупнейшие банки подключиться к системе до 1 октября 2019 г. Поручение выполнили все, кроме Сбербанка. Последний может частично подключиться к системе ЦБ до конца марта 2020 г.