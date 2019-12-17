Сооснователи QIWI Сергей Солонин и Борис Ким поменяются постами в компании
Сооснователи группы компаний QIWI Сергей Солонин и Борис Ким сменят друг друга на постах генерального директора и председателя совета директоров соответственно. Об этом сообщила QIWI.
В сообщении отмечается, что сооснователь и председатель совета директоров QIWI Борис Ким с 15 января 2020 г. займет пост генерального директора вслед за уходом с должности Сергея Солонина (он работал на этой позиции с 2012 г.). При этом Ким уйдет с должности председателя совета директоров, а Солонин вступит в эту должность.
Мария Шевченко, которая с марта 2019 г. стала председателем совета директоров «Киви банка», займет пост заместителя главного исполнительного директора компании и будет заниматься комплаенсом, юридическим и операционным контролем.
Qiwi — платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ. Крупнейшим акционером является Сергей Солонин, которому принадлежит 64,6% голосов. Банк «Открытие» владеет 11,4% голосов, Борис Ким — 6,6% голосов, японская компания Mitsui & Co — 5%.