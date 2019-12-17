Сооснователи QIWI Сергей Солонин и Борис Ким поменяются постами в компании

В сообщении отмечается, что сооснователь и председатель совета директоров QIWI Борис Ким с 15 января 2020 г. займет пост генерального директора вслед за уходом с должности Сергея Солонина (он работал на этой позиции с 2012 г.). При этом Ким уйдет с должности председателя совета директоров, а Солонин вступит в эту должность.