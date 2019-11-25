«ФК Открытие» может продать весь свой пакет акций Qiwi
Банк «ФК Открытие» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин зарегистрировали для продажи 23,4 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что соответствует 23,4 млн акций класса В, сообщила компания.
«Открытию» принадлежит 21,4 млн акций класса B, а Солонину – 350 000. Банк планирует продать весь пакет, следует из материалов Qiwi, а Солонин – 2 млн ADS. По состоянию на 22 ноября 23,4 млн акций на NASDAQ стоили $457 млн.
Уставный капитал Qiwi разделен на акции класса А (каждая дает владельцу 10 голосов) и класса B (1 голос). При продаже акций класса А конвертация ценных бумаг в класс В происходит автоматически. Сейчас Солонину принадлежит 63% голосов компании (85% акций класса А и 0,7% класса В): он стал контролирующим акционером Qiwi, в то время как другие владельцы акций класса А (в основном основатели компании) продавали их, а Солонин воздерживался от продажи. Для потенциальной продажи 2 млн ADS Солонину необходимо конвертировать 1,6 млн акций класса А (8,8% голосов) в акции класса В, подсчитал «Интерфакс».
В настоящий момент речь идет не о продаже, а только о регистрации пакета ADS в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорит вице-президент «ФК Открытие» Тимур Хамраев, регистрация действует три года. Qiwi не является стратегической инвестицией для «ФК Открытие», и, продолжает он, банк рассматривает разные возможности выхода из нее.
Пока никто из собственников не заявлял о планах по продаже принадлежащих им ADS, это техническая процедура, сообщил представитель Qiwi. «ФК Открытие»подобным образом регистрировал принадлежащие ему ADS в 2015–2018 гг., Солонин регистрирует принадлежащие ему бумаги впервые.
О планах продать часть своих акции Солонин говорил в интервью «Интерфаксу»: «Есть какие-то сценарии, при которых очень маленькие доли акций могут уйти на рынок, но маленькие». Тогда он говорил, что ему нужны деньги на частные инвестиции и, если не получится с кредитом, придется продать небольшую долю.
Раскрытие эмитентом информации о возможности продажи значительного пакета акций контролирующими акционерами соответствует правилам биржи, сказала старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова: «При этом мы не считаем данное раскрытие со стороны Qiwi только формальным событием, так как у обоих ключевых акционеров в обозримой перспективе может появиться реальная необходимость в продаже акций компании, как ранее заявлял Солонин». Спрос на акции QiwI у инвесторов в ближайшее время будет зависеть в первую очередь от прогресса с продажей Рокетбанка, считает она. В августе Qiwi заявила, что готова полностью или частично продать свой цифровой банк, пока это убыточный актив Qiwi. Согласно отчетности Qiwi, при валовой выручке за первое полугодие в 600 млн руб. скорректированный убыток Рокетбанка составляет 1 млрд. Если будут идти активные продажи бумаги Qiwi, это может негативно повлиять на спрос и отпугнуть покупателей, даже несмотря на хорошую отчетность, считает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.