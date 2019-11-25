«ФК Открытие» может продать весь свой пакет акций Qiwi

Раскрытие эмитентом информации о возможности продажи значительного пакета акций контролирующими акционерами соответствует правилам биржи, сказала старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова: «При этом мы не считаем данное раскрытие со стороны Qiwi только формальным событием, так как у обоих ключевых акционеров в обозримой перспективе может появиться реальная необходимость в продаже акций компании, как ранее заявлял Солонин». Спрос на акции QiwI у инвесторов в ближайшее время будет зависеть в первую очередь от прогресса с продажей Рокетбанка, считает она. В августе Qiwi заявила, что готова полностью или частично продать свой цифровой банк, пока это убыточный актив Qiwi. Согласно отчетности Qiwi, при валовой выручке за первое полугодие в 600 млн руб. скорректированный убыток Рокетбанка составляет 1 млрд. Если будут идти активные продажи бумаги Qiwi, это может негативно повлиять на спрос и отпугнуть покупателей, даже несмотря на хорошую отчетность, считает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.