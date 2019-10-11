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Основной владелец Qiwi допустил продажу небольшого пакета в компании

Ведомости
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Основной владелец платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин допускает, что в компании может быть продана небольшая доля. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

«Есть какие-то сценарии, при которых очень маленькие доли акций могут уйти на рынок, но маленькие», – сказал он. По его словам, речь может идти о доли в несколько процентов.

Солонин пояснил, что ему необходимы деньги на частные инвестиции. В настоящее время он рассматривает кредит, но если с кредитом не получится, то ему придется продать небольшую долю. На уточняющий вопрос, в какую сферу он хочет инвестировать, Солонин ответил: «IT, как всегда». «Вероятность низкая, что мы продавать акции будем», – подчеркнул он.

В сентябре «Коммерсантъ» написал, что Солонин и другой сооснователь Qiwi Игорь Ким хотят выйти из бизнеса полностью. Солонин эту информацию опровергал. «Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке. Уверен, что у нас большие перспективы», – подчеркнул он тогда.

Qiwi – это платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ. Крупнейший акционер Qiwi – Сергей Солонин, ему принадлежит 64,6% голосов, банку «Открытие» – 11,4% голосов, Киму – 6,6% голосов, японской компании Mitsui & Co – 5%.

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Политика
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Bloomberg узнал о планах США и Китая заключить перемирие в торговой войне

Ведомости
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США и Китай достигли частичного соглашения, которое должно способствовать перемирию в торговой войне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, договоренности, заключенные двумя странами, заложат основу для более широкой сделки. Последнюю лидеры Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут подписать в конце этого года, отметили источники.

В рамках достигнутого соглашения Китай должен будет пойти на некоторые сельскохозяйственные уступки, а США предоставят некоторые льготы по тарифам, рассказали собеседники издания. Это сделка предварительная, она может быть изменена, подчеркивает Bloomberg.

Как пишет Reuters, Белый дом не подтвердил эту информацию.

10 и 11 октября в Вашингтоне проходят переговоры между американской и китайской делегациями. В них участвовали, в частности, министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Китая Лю Хэ. Последний также должен встретиться с президентом Дональдом Трампом. 11 октября американский лидер написал в Twitter: «Хорошие вещи происходят на переговорах с Китаем. Более теплые чувства, чем в последнее время, и это все больше похоже на то, что было в прежние времена. Встречаюсь с вице-премьером [Китая] сегодня. Все хотели бы, чтобы произошло что-нибудь важное!»

Торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 г. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны ранее неоднократно вели переговоры о заключении сделки.

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Новости

Трамп официально объявил кандидата на должность посла в России

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. Салливан станет послом, если его кандидатуру утвердит сенат США.

О том, что Трамп планирует назначить Салливана на эту должность, в августе писала газета The New York Times. Источник The Wall Street Journal 11 октября говорил, что Москва дала предварительное согласие на его назначение.

Джон Салливан занимает пост заместителя госсекретаря с мая 2017 г. C 1 по 26 апреля 2018 г. он был исполняющим обязанности госсекретаря. Ранее он был практикующим юристом.

Предыдущим послом США в России был Джон Хантсман. Он занимал должность с 2017 г., в августе подал в отставку и покинул Россию в начале октября этого года.

Новости СМИ2
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Недвижимость
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Кинотеатр «Соловей» в Москве закроется 15 ноября

Ведомости
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Кинотеатр «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября. Об этом ТАСС сообщили в кассах кинотеатра. «После [15 ноября] сеансов нет, мы закрываемся. <...> Мы еще пока здесь, на перспективу [о переезде кинотеатра] ничего не известно», – сказал собеседник агентства.

Как пишет ТАСС, другие телефоны администрации здания оказались недоступны. По одному из них ответила охрана. Она сообщила, что администрация не работает до понедельника, 14 октября.

О том, что кинотеатр может быть закрыт 15 ноября, сообщил 10 октября «Коммерсантъ FM».

Киноцентр был построен в 1989 г., в нем 24 зала. О том, что он может быть снесен, «Ведомости» сообщили в ноябре 2018 г. АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м.

В Москве проходили акции протеста против сноса кинотеатра. Министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться. В конце декабря он рассказал, что обсуждал эту тему с мэром Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. «Дело в том, – добавил министр, – что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина».

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей»

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Forbes ответил на заявление «Сафмара» о «коррумпированной журналистике»

Ведомости
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Forbes прокомментировал заявление группы «Сафмар», в котором материал издания назван «образцом коррумпированной журналистики». Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман отметил, что данные из этого материала можно подтвердить в открытых источниках.

«Хочу сказать, что группе «Сафмар» была дана возможность представить свою развернутую позицию в официальном комментарии, от чего пресс-служба отказалась. Мы считаем такое поведение неприемлемым, а слова, высказанные в адрес топ-менеджмента и журналистов издания, получат правовую оценку нашими юристами. Мы также оставляем за собой право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации», – заявил Озман.

Forbes 11 сентября со ссылкой на источники сообщил, что общий долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, составляет около 1 трлн руб. ($15 млрд). Среди крупнейших кредиторов издание назвало Сбербанк и банк «Траст». По информации источников Forbes, Сбербанку семья Гуцериевых задолжала $5 млрд (325 млрд руб.), банку «Траст» Шишханов должен 320 млрд руб. Ранее, 7 октября, Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Гуцериева кредит на $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. Долг НПЗ перед Сбербанком составляет более 170 млрд руб., писал РБК. Помимо этого «Русснефть», подконтрольная Гуцериевым, должна ВТБ 77 млрд руб. Компании бизнесмена задолжали еще нескольким банкам, однако сумма каждого из этих кредитов не превышает 10 млрд руб. Источник в окружении Гуцериева рассказал Forbes, что долг Афипского НПЗ бизнесмен за собой не признает. «Сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб. — 970 млрд руб.», – писало издание.

После этого группа «Сафмар» распространила заявление о том, что материал Forbes – это откровенная ложь и дискредитация. «Ни одна из цифр, приведенных в статье, не соответствует действительности», – говорится в сообщении. Руководство издания выступает в качестве образчика коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики, считает «Сафмар».

Михаил Гуцериев – председатель совета директоров группы «Сафмар» и НК «Русснефть». За три последние года долги структур семьи выросли почти вдвое, их объем может составлять 1% от активов всей банковской системы, отмечает издание. В 2018 г. семья Гуцериевых (Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянники Билан Ужахов и Микаил Шишханов) заняла первую строчку богатейших семей России по версии Forbes. Суммарно состояние членов семьи издание оценило в $5,97 млрд.

Новости СМИ2
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Финансы
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Лишившийся лицензии самарский банк отсудил у Бондарчука 11 млн рублей

Ведомости
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Симоновский районный суд Москвы 3 октября 2019 г. частично удовлетворил иск АО «Активкапитал банк» к Бондарчуку Ф. С. Об этом свидетельствуют данные на сайте суда, обратил внимание РБК.

В пресс-службе суда уточнили, что ответчик – режиссер Федор Бондарчук. Его обязали выплатить «Активкапитал банку» 11 млн руб. задолженности с учетом процентов и пени. «Ведомости» направили запрос представителю Бондарчука.

В марте прошлого года у самарского «Активкапитал банка» была отозвана лицензия. Расплачиваться с его клиентами пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое оценивало задолженности банка перед кредиторами в 25 млрд руб. АСВ отказалось от комментариев из соображений банковской тайны.

По данным «СПАРК-Интерфакса», Бондарчуку принадлежит 50% ООО «Арт пикчерс студия», еще 50% – у «Национальной медиа группы». Компания, по данным на ее сайте, выпустила фильмы «Притяжение», «Сталинград» и «Лед». Режиссер также является совладельцем ООО «Арт пикчерс вижн» (сняло для канала СТС сериал «Молодежка») и председателем совета директоров АО «Ленфильм».

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Политика
Новости

США отправят дополнительно тысячи военных в Саудовскую Аравию из-за атаки дронов

Ведомости
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Пентагон собирается направить дополнительные военные силы в Саудовскую Аравию после атаки дронов на нефтяные объекты страны, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство. Помимо военнослужащих в регион будет направлена военная техника, в том числе комплексы противоракетной обороны (ПВО) США и истребители.

Министр обороны США Марк Эспер уже дал согласие на развертывание дополнительных сил, в том числе на размещение двух истребительных эскадрилий, двух батарей «Патриот» и противоракетного комплекса THAAD, уточнил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман. «Уже с учетом других наших развертываний дополнительный контингент составит 3000 человек», – сказал он.

В этом году на Ближнем Востоке произошло несколько нападений на танкеры с нефтью. Власти США возложили ответственность за инциденты на Иран. В середине сентября дроны атаковали объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские боевики, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран. Тегеран отвергает обвинения в нападениях.

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Бизнес
Новости

Бывшая супруга Дерипаски опровергла переговоры о продаже доли в En+

Ведомости
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Бывшая жена Олега Дерипаски Полина Юмашева и ее отец Валентин Юмашев не вели переговоры о продаже пакета в En+. Об этом она сама заявила РБК.

«Мы не вели переговоры о продаже нашего пакета», – сказала она, добавив, что «вообще ни с кем пока не вела переговоры». Есть ли у них с отцом намерения найти потенциальных покупателей, она не уточнила.

Источник РБК, знакомый с акционерами En+, сказал, что Юмашевы действительно намерены продать свой пакет в компании, но не ведут никаких переговоров и обсуждений.

О том, что бывшая жена Дерипаски и Валентин Юмашев ищут покупателей на свои доли в En+, ранее написал Bloomberg со ссылкой на источники. Им принадлежит 6,75% компании, двум детям – 3,42%. Капитализация компании на Лондонской бирже в пятницу составляла $4,9 млрд. То есть пакет в 10,17% оценивается в $498 млн.

Полина Юмашева вышла замуж за Олега Дерипаску в 2001 г. В марте 2019 г. ее представитель говорил «Ведомостям», что они развелись «больше года» назад. После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева. Ее отец Валентин Юмашев – бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина.

Политика
Новости

Экс-губернатор Мурманской области возглавила организацию по сохранению лосося

Ведомости
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Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун стала президентом некоммерческого партнерства «Русский лосось». Об этом говорится в сообщении на сайте организации. В нем отмечается, что в партнерстве создана должность президента и ее заняла Ковтун.

На сайте «Русского лосося» подчеркивается, что Ковтун «в начале 1990-х гг. стояла у истоков становления туризма на Мурмане, внесла большой вклад в нормативную базу для развития и становления рыболовного туризма не реках Кольского полуострова и неоспоримый вклад в развитие области и сохранение ее природного многообразия». Бывший губернатор, отмечает партнерство, – «рыбак-нахлыстовик с большим стажем и активно продвигает принцип «поймал – отпустил». «Увлекается стрельбой, горными лыжами и фотографией, любит путешествовать», – говорится также на сайте организации.

«Русский лосось», согласно данным на его сайте, – некоммерческая экологическая организация, поддерживающая проекты, направленные на сохранение популяций лососевых видов рыб в России. Она поддерживает «рациональное природопользование, не наносящее ущерб водным экосистемам, путем организации экотуризма и рекреационной рыбной ловли по принципу «поймал – отпустил».

В наблюдательный совет партнерства входят, в частности, совладелец и председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов, а также основатель, президент и управляющий партнер UCP Investment Group Илья Щербович.

Ковтун попала под весеннюю волну губернаторских отставок. Она объявила о своей отставке в марте. Должность Ковтун заняла в 2012 г.

Политика
Новости

Бывший начальник дирекции вокзалов РЖД возглавил кооператив «Озеро»

Ведомости
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Председателем дачного кооператива «Озеро» (пос. Соловьевка Приозерского района Ленинградской области) назначен Виталий Вотолевский, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Вотолевский возглавлял ЗАО «Желдорипотека», ОАО «Росжелдорпроект», был советником губернатора Санкт-Петербурга по вопросам инвестиций в строительство, с 2015 г. занимал должность начальника дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. В марте 2019 г. покинул эту должность.

Кооператив «Озеро» создан в 1996 г. Владимиром Путиным и еще шестью пайщиками, которые после его избрания президентом в 2000 г. заняли руководящие должности и по-прежнему их занимают: Владимир Якунин (чрезвычайный и полномочный посол России; здесь и далее указаны должности на настоящий момент), Юрий Ковальчук (совладелец банка «Россия»), Николай Шамалов (совладелец банка «Россия»), Виктор Мячин (руководит инвестиционной компанией «Аброс»), Андрей Фурсенко (помощник президента России), Сергей Фурсенко (вице-президент Газпромбанка).

Политика
Новости

Суд заочно арестовал девелопера Павла Фукса

Ведомости
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Таганский суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, передает корреспондент «Интерфакса». Срок его заключения под стражу будет исчисляться с момента выдачи в Россию или задержания на территории России.

Адвокат бизнесмена Мурад Мусаев в разговоре с «Интерфаксом» подчеркнул, что решение суда о заочном аресте будет обжаловано в ближайшее время. Ранее в октябре пресс-служба суда сообщила, что Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его объявили в розыск.

Как рассказывал ТАСС источник, близкий к следствию, обвинения в отношении бизнесмена связаны со строительством дома на Мытной улице в Москве. Мусаев отметил, что строительная компания его подзащитного сделала все, чтобы осуществить застройку жилого комплекса Sky House на Мытной улице в срок. По его словам, комплекс построен на 98,8%, но не сдан в эксплуатацию, все деньги вложены в застройку. «О какой растрате идет речь, мы не понимаем», – добавил он.

Фукс не скрывался и не намерен скрываться, подчеркнул адвокат: в 2016 г. он перестал быть гражданином России и поменял гражданство на украинское «в связи с политическим контекстом», а не из-за проблем с застройкой. Бизнесмен уехал задолго до возбуждения уголовного дела, пояснил Мусаев.

В 2009 г. строительная компания «Олтэр», входящая в MosCityGroup, начала строительство жилого комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В ноябре 2018 г. в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, потерпевшими по которому признаны дольщики, вложившиеся в постройку дома. По данным следствия, обязательства перед дольщиками Sky House до сих пор не исполнены: дом построен, но не введен в эксплуатацию. Кроме того, «Олтэр» заподозрили в нецелевом использовании и выводе денежных средств из стройки.

Элитный ЖК Sky House на Мытной строится уже десять лет. Изначально его предполагалось ввести в 2011 г. Среди покупателей жилья в Sky House – семья бывшего губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, писало «РИА Новости». Всего у ЖК около 400 дольщиков.

Фукс рассказывал, что он обсуждал проект строительства башни Trump Tower в Москве с нынешним президентом США Дональдом Трампом еще в 2006 г. По словам Фукса, он провел несколько раундов переговоров с самим Трампом в США, а также встречался в Москве с его детьми – Иванкой Трамп и Дональдом Трампом-старшим.

Политика
Новости

Посольство сообщило о россиянах на борту разбившегося в Африке Ан-72

Ведомости
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На борту разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК) военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне. Об этом сообщила представитель посольства России в этой стране Наталья Кононова, передает «Интерфакс».

По ее словам, россияне были среди членов экипажа. Их количество уточняется.

Самолет потерпел крушение накануне, 10 октября. В Twitter президента ДРК размещено заявление управления гражданской авиации страны. В нем говорится, что самолет вылетел из города Гома в столицу Киншасу, но через час связь с ним была потеряна.

На борту находились четыре пассажира и столько же членов экипажа, как военных, так и гражданских, отметило ведомство. По данным источников местного издания Actualite, на борту находились три охранника и водитель президента страны. В регионе были плохие погодные условия, отмечает издание.

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