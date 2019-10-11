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Основной владелец Qiwi допустил продажу небольшого пакета в компании

Основной владелец платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин допускает, что в компании может быть продана небольшая доля. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

«Есть какие-то сценарии, при которых очень маленькие доли акций могут уйти на рынок, но маленькие», – сказал он. По его словам, речь может идти о доли в несколько процентов.

Солонин пояснил, что ему необходимы деньги на частные инвестиции. В настоящее время он рассматривает кредит, но если с кредитом не получится, то ему придется продать небольшую долю. На уточняющий вопрос, в какую сферу он хочет инвестировать, Солонин ответил: «IT, как всегда». «Вероятность низкая, что мы продавать акции будем», – подчеркнул он.

В сентябре «Коммерсантъ» написал, что Солонин и другой сооснователь Qiwi Игорь Ким хотят выйти из бизнеса полностью. Солонин эту информацию опровергал. «Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке. Уверен, что у нас большие перспективы», – подчеркнул он тогда.

Qiwi – это платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ. Крупнейший акционер Qiwi – Сергей Солонин, ему принадлежит 64,6% голосов, банку «Открытие» – 11,4% голосов, Киму – 6,6% голосов, японской компании Mitsui & Co – 5%.