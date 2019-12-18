Счетная палата заявила о низкой результативности программы ЦБ по развитию финрынка
Счетная палата по итогам проверки обнаружила низкую результативность программы ЦБ по развитию финансового рынка, сообщается на сайте контрольного ведомства. Аудиторы проанализировали исполнение программных документов ЦБ об основных направлениях развития финансового рынка на 2016-2018 гг. и на 2019-2021 гг.
Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на 2016-2018 гг., добиться ожидаемых результатов в основном не удалось, говорится в сообщении. «Не достигнуты целевые значения по восьми из 13 ключевых показателей эффективности. Из семи показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один — по величине активов страховых организаций», — отмечается в материале.
Кроме того, Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума.
Согласно отчету аудитора Алексея Саватюгина, число институтов финансового рынка значительно сократилось, в отдельных секторах до полутора-двух раз. «Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников», — пояснил он. Аудитор подчеркнул, что первичные размещения акций российских компаний «носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах».
«В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях», – добавил Саватюгин. ЦБ согласился с выводами Счетной палаты, отмечается в сообщении.