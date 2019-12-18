Счетная палата заявила о низкой результативности программы ЦБ по развитию финрынка

Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на 2016-2018 гг., добиться ожидаемых результатов в основном не удалось, говорится в сообщении. «Не достигнуты целевые значения по восьми из 13 ключевых показателей эффективности. Из семи показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один — по величине активов страховых организаций», — отмечается в материале.