«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян

Кредитное бюро передает «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон, пояснил источник издания. По его словам, «Яндекс» не имеет доступа к другой персональной информации клиента банка и не передает данные клиентов кому-либо. По данным РБК, новым сервисом уже пользуются некоторые банки в тестовом режиме.