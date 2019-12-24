«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян
Среди продуктов «Яндекса» есть поисковик, браузер, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска работы, заказа такси и многое другое. «Яндекс» не раскрывает, какие данные о своих пользователях использует для построения скоринговой модели. По данным ОКБ, эта модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.
В материале отмечается, что для оценки заемщика «Яндексом» используется более 1000 факторов. Обезличенные данные пользователей обрабатываются алгоритмами автоматически. «По итогам анализа партнер получает только одно число – результат оценки», – пояснил изданию представитель «Яндекса». Этот результат добавляется к данным, которыми располагает бюро кредитных историй, – информации о выданных займах, платежах и кредитной нагрузке.
Кредитное бюро передает «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон, пояснил источник издания. По его словам, «Яндекс» не имеет доступа к другой персональной информации клиента банка и не передает данные клиентов кому-либо. По данным РБК, новым сервисом уже пользуются некоторые банки в тестовом режиме.