Минфин предлагает использовать такси для передвижения чиновников
Минфин предлагает использовать такси для передвижения чиновников, сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишет РБК. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Незыгарь», опубликовав протокол заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством Силуанова. Подлинность документа РБК подтвердили два источника.
«Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет», — сказал Силуанов. Он отметил, что ранее министерство пробовало таким образом оптимизировать расходы. Однако выяснилось, что использование агрегаторов дороже, чем закупка автомобилей и наем водителей. Сейчас, по словам министра, цены на такси стали более конкурентоспособными.
Комиссия предлагает запретить закреплять автомобили за чиновниками, занимающими должности ниже руководителей структурных подразделений. Вместо этого их предлагается пересадить на такси. Согласно опубликованному документу, Минфину совместно с Минтрудом, Минтрансом и Управлению делами президента поручено разработать схему обеспечения таких чиновников транспортом с привлечением агрегаторов такси. Практику использования такси также планируется распространить на чиновников, которым не положен служебный автомобиль. Для них должны быть ограничены время, территория и класс обслуживания. Кроме того, Минфин рассмотрит возможность выплаты компенсаций чиновникам, отказавшимся закреплять за собой служебный транспорт. Эти предложения ведомства должны проработать до 27 января 2020 г.