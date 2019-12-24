Минфин предлагает использовать такси для передвижения чиновников

Комиссия предлагает запретить закреплять автомобили за чиновниками, занимающими должности ниже руководителей структурных подразделений. Вместо этого их предлагается пересадить на такси. Согласно опубликованному документу, Минфину совместно с Минтрудом, Минтрансом и Управлению делами президента поручено разработать схему обеспечения таких чиновников транспортом с привлечением агрегаторов такси. Практику использования такси также планируется распространить на чиновников, которым не положен служебный автомобиль. Для них должны быть ограничены время, территория и класс обслуживания. Кроме того, Минфин рассмотрит возможность выплаты компенсаций чиновникам, отказавшимся закреплять за собой служебный транспорт. Эти предложения ведомства должны проработать до 27 января 2020 г.