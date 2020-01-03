«Дочка» ВЭБа может прекратить банковскую деятельность на Украине

Украинская «дочка» ВЭБ.РФ с 2017 г. находится под санкциями, а в сентябре 2018 г. Апелляционный суд Киева арестовал ее акции по заявлению об обеспечении иска компаний, имевших активы в Крыму. В конце августа 2019 г. должен был состояться аукцион по принудительной продаже акций Проминвестбанка. На бирже были выставлены 99,8% акций банка со стартовой ценой $20,6 млн. За сутки до аукциона стало известно, что ни одной заявки подано не было.