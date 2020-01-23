Альфа-банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций
Альфа-банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций в размере 15 млрд руб., сообщила пресс-служба банка. Срок погашения – через пять лет.
Ставка купона зафиксирована на уровне 6,75% годовых. Альфа-банк называет это «рекордно низкой ставкой за всю историю размещения рублевых еврооблигаций».
Первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне 7%, размер книги заявок приблизился к 24 млрд руб. Организаторы выпуска – Альфа-банк и Citibank.