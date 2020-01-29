Forbes опубликовал ответ Центробанка на критику Счетной палаты
Центробанк ответил на претензии со стороны Счетной палаты по поводу недостижения целей развития финансовой системы. Ответ Банка России приводится в публикации Forbes.
Аудиторы Счетной палаты проанализировали развитие финансового рынка в 2016–2018 гг. и планы на 2019–2021 гг. Однако, по их выводам, финансовый рынок сталкивается с рядом проблем. В их числе — низкий уровень кредитования экономики, сложность выхода на финансовый рынок, недостаточное развитие банковского сектора. Многие цели, поставленные Центробанком в «Основных направлениях развития финансового рынка в 2016-2018 г.г», не достигнуты, отметили в Счетной палате.
Банк России работает над «Основными направлениями» вместе с правительством, комитетом Госдумы по финансовому рынку и профильными ведомствами, говорится в письме регулятора. «Учитывая особый статус Банка России и специфику финансового рынка, по оценке Банка России, взаимодействие в части планирования инициатив по развитию финансового рынка налажено эффективно», — цитирует ответ издание. В ЦБ отмечают, что финансовый рынок лишь поддерживает экономику, а его масштабы определяются запросами со стороны предприятий и населения страны.
«Инвестиции в основной капитал, более исчерпывающий показатель финансирования реального сектора экономики, за трехлетний период вырос на 27% (по данным Росстата)», — указывается в ответе. Темпы же экономического роста, производительность труда и инвестиционный климат — это прерогатива правительства. «Наш анализ конкурентной среды показывает, что оставшегося количества участников достаточно», — отвечают в ЦБ на претензии со стороны Счетной палаты. В Банке России также напомнили, что под его контролем разрабатывается Система быстрых платежей и маркетплейс, которые будут способствовать развитию конкуренции.