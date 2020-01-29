Forbes опубликовал ответ Центробанка на критику Счетной палаты

«Инвестиции в основной капитал, более исчерпывающий показатель финансирования реального сектора экономики, за трехлетний период вырос на 27% (по данным Росстата)», — указывается в ответе. Темпы же экономического роста, производительность труда и инвестиционный климат — это прерогатива правительства. «Наш анализ конкурентной среды показывает, что оставшегося количества участников достаточно», — отвечают в ЦБ на претензии со стороны Счетной палаты. В Банке России также напомнили, что под его контролем разрабатывается Система быстрых платежей и маркетплейс, которые будут способствовать развитию конкуренции.