Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка

У российского финансового рынка есть «значительные резервы» для ускорения роста экономики, считают аудиторы Счетной палаты. Экономике сейчас это жизненно необходимо – по прогнозу Минэкономразвития, в 2019 г. она выросла на 1,3% после 2,5% годом ранее. Но пока на этом рынке много проблем – например, низкий уровень кредитования экономики, сложность выхода на финансовый рынок, недостаточное развитие банковского сектора. При этом многие цели, поставленные ЦБ для развития финансового сектора, не достигнуты. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, проанализировавшие развитие финансового рынка в 2016–2018 гг. и планы на 2019–2021 гг.