Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка
У российского финансового рынка есть «значительные резервы» для ускорения роста экономики, считают аудиторы Счетной палаты. Экономике сейчас это жизненно необходимо – по прогнозу Минэкономразвития, в 2019 г. она выросла на 1,3% после 2,5% годом ранее. Но пока на этом рынке много проблем – например, низкий уровень кредитования экономики, сложность выхода на финансовый рынок, недостаточное развитие банковского сектора. При этом многие цели, поставленные ЦБ для развития финансового сектора, не достигнуты. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, проанализировавшие развитие финансового рынка в 2016–2018 гг. и планы на 2019–2021 гг.
В Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в 2018–2019 гг. Россия занимала 43-е место среди 141 государства, поднявшись с 45-го места в 2015–2016 гг. В то же время по фактору «развитие финансового рынка» Россия осталась на 95-м месте, существенно отставая от развитых стран. Из восьми компонентов фактора положение России ухудшилось в семи, в том числе в устойчивости банков и доступности кредитов.
Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП. Не достигнуты и ключевые показатели эффективности – в 8 из 13 целей; мер для их достижения недостаточно, пишет аудитор.