Суд отказал в прекращении оценки акций из несостоявшейся допэмиссии «Восточного»
Экспертиза стоимости акций банка «Восточный» будет продолжена в ходе судебного спора о дополнительной эмиссии. Прекратить ее предлагала подконтрольная Baring Vostok Evison. Арбитражный суд Амурской области отказал компании, участвующей в деле в качестве третьего лица, в прекращении оценки. Об этом сообщает «Интерфакс» по итогам состоявшегося судебного заседания.
В декабре 2019 г. Банк России признал несостоявшимся спорный дополнительный выпуск акций. Истец — компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна — требует признать недействительными решения совета директоров «Восточного» о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения — 1 коп. за акцию.
По решению суда в ноябре прошлого года была назначена независимая оценка акций банка, которую поручено провести члену Союза судебных экспертов в Москве Василию Иллювиеву. Он должен был представить итоги работы не позднее 10 декабря, однако по просьбе Иллювиева экспертиза была продлена до 18 февраля. Evison и ранее заявляла об утрате смысла спора о допэмиссии, так как еще 4 октября прошлого года истек установленный положением ЦБ срок для размещения акций.
«Восточный» второй год переживает корпоративный конфликт, вызванный, в частности, этой допэмиссией. Она была запланирована на 2018 г., однако ее сроки сначала переносились, а в июне 2019 г. суд по ходатайству акционера банка – «Финвижн» Артема Аветисяна – запретил ее проводить. Выкупить все акции был готов инвестфонд Baring Vostok, который в 2018 г. контролировал 51,6% «Восточного» через кипрскую Evison, «Финвижн» принадлежало 32%. В июне 2019 г. по решению суда Evison исполнила опцион и продала «Финвижн» почти 10% акций банка. Контроль над банком перешел к Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестовали основателя фонда Майкла Калви и еще шесть человек, обвинив в хищении у банка 2,5 млрд руб.