ЦБ признал спорную допэмиссию банка «Восточный» несостоявшейся

«Восточный» второй год переживает корпоративный конфликт, вызванный, в частности, этой допэмиссией. Она была запланирована на 2018 г., однако ее сроки сначала переносились, а в июне 2019 г. суд по ходатайству акционера банка – «Финвижн» Артема Аветисяна – запретил ее проводить. Выкупить все акции был готов инвестфонд Baring Vostok, который в 2018 г. контролировал 51,6% «Восточного» через кипрскую Evison, «Финвижн» принадлежало 32%. В июне 2019 г. по решению суда Evison исполнила опцион и продала «Финвижн» почти 10% акций банка. Контроль над банком перешел к Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестовали основателя фонда Майкла Калви и еще шесть человек, обвинив в хищении у банка 2,5 млрд руб.