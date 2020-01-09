ЦБ признал спорную допэмиссию банка «Восточный» несостоявшейся
Центробанк признал дополнительный выпуск акций банка «Восточный» на 5 млрд руб. несостоявшимся – в течение предусмотренного законом срока банк не разместил ни одной акции, говорится в сообщении банка. ЦБ зарегистрировал выпуск 4 октября 2018 г., а признал его несостоявшимся с 27 декабря 2019 г.
По закону «О рынке ценных бумаг» срок размещения акций не может составлять более одного года с даты регистрации выпуска. Эмитент может продлить этот срок, но также не более чем на год. При этом общий срок размещения с учетом его продлений не может превышать трех лет с даты регистрации выпуска.
«Восточный» второй год переживает корпоративный конфликт, вызванный, в частности, этой допэмиссией. Она была запланирована на 2018 г., однако ее сроки сначала переносились, а в июне 2019 г. суд по ходатайству акционера банка – «Финвижн» Артема Аветисяна – запретил ее проводить. Выкупить все акции был готов инвестфонд Baring Vostok, который в 2018 г. контролировал 51,6% «Восточного» через кипрскую Evison, «Финвижн» принадлежало 32%. В июне 2019 г. по решению суда Evison исполнила опцион и продала «Финвижн» почти 10% акций банка. Контроль над банком перешел к Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестовали основателя фонда Майкла Калви и еще шесть человек, обвинив в хищении у банка 2,5 млрд руб.
Учитывая корпоративный конфликт и встречные судебные иски акционеров, было ожидаемо, что докапитализация «Восточного» так и не состоится, признает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев: в 2018 г. планировалось, что в ней примут участие оба крупнейших акционера, но на фоне эскалации конфликта проведение допэмиссии было сорвано.
Судебный запрет был нужен «Финвижн», чтобы ее доля не размылась. Если бы Evison выкупила всю допэмиссию, ее доля выросла бы до 64% (у Аветисяна с партнерами осталось бы 30,8%). Если бы акционеры участвовали в допэмиссии пропорционально новым долям, то у Аветисяна с партнерами стало бы 49,4% против 45,5% у Evison. Если бы всю эмиссию выкупили оппоненты Baring, их доля составила бы 69,2%, а фонда – 25,6%.
В итоге Baring Vostok отказался продолжать вкладывать деньги в «Восточный» и в декабре объявил о возврате инвесторам 5 млрд руб., собранных на выкуп акций банка. Представитель фонда объяснял это «рейдерским захватом банка, истечением согласованных сроков и судебным запретом на эмиссию». Дальнейшие инвестиции в банк на данный момент в связи с утратой контроля и полным отсутствием доступа к оперативному управлению невозможны, констатировал он.
Представитель банка парировал, что банк способен как покрывать текущие резервы, так и наращивать запас капитала за счет операционной прибыли.
Что происходит с капиталом «Восточного»
В 2018 г. ЦБ по итогам проверки потребовал от «Восточного» досоздать 19,6 млрд руб. резервов, в основном по корпоративному портфелю «Юниаструм банка» Аветисяна, в 2017 г. присоединенного к «Восточному». Более половины портфеля «Восточного» приходилось на две группы заемщиков, отмечал регулятор. С сентября 2018 г. «Восточный» начислил около 24 млрд руб. резервов, из них более 20 млрд относится к корпоративным кредитам «Юниаструма», приводил подсчеты Baring Vostok. Осенью 2019 г. ЦБ выдал банку еще одно предписание о досоздании резервов – банк его исполнил в полном объеме, рассказывал Аветисян в интервью РБК. «Финвижн» обещала помочь банку: она обязалась выкупить у него активы на 2,2 млрд руб.
В июле у «Восточного» норматив базового капитала Н1.1 в течение шести дней был ниже 5,125%. Это значило, что банк должен был в течение 45 дней либо восстановить его своими силами, либо списывать вечный субординированный долг. Такой долг у банка есть – на 7,9 млрд руб., но право списать его банк не использовал, говорил представитель «Восточного»: банк восстановил запас капитала собственными силами. Однако, писал позднее РБК, банк все же отменил выплату купона на $6,25 млн по этому суборду.
Сейчас нормативы достаточности «Восточного» находятся выше минимальных уровней: на 1 декабря норматив достаточности собственных средств (Н1.0) банка был 9,7%, базового капитала (Н1.1) – 6,1%, основного капитала (Н1.2) – 8,5%. Однако минимальные требования к нормативам не системно значимых банков с учетом надбавок с конца I квартала 2020 г. установлены на уровнях 8,5%,7% и 10,5% соответственно. Банк пока не дотягивает до полных нормативов с учетом надбавок, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин, и то, справится ли с этим банк, будет зависеть от того, хватит ему или нет собственной прибыли, добавляет аналитик.
Регуляторный капитал «Восточного» в ноябре вырос на 0,8 млрд руб., но это произошло во многом за счет уменьшения вычета отложенного налогового актива, который сократился на 1,1 млрд за месяц, говорит Лопатин: по сути это нематериальный актив, представляющий собой разницу между налоговым и бухгалтерским учетом. Снижение отложенного налога видно и в балансе. «По грубым прикидкам, если исключить изменения налогового актива, то «Восточный» заработал около 400–500 млн руб. прибыли в ноябре», – посчитал Лопатин.