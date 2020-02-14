Сбербанк опроверг информацию об утечке данных клиентов
Сбербанк опровергает информацию об утечке данных десятков тысяч клиентов, заявили в пресс-службе банка: в публикациях речь идет об информации 2015-2016 г., к утечке которой банк не имел отношения.
В феврале в даркнете появилось объявление о продаже данных 20 000 клиентов Сбербанка, написали «Известия». По данным издания, стоимость одной строки – 35 руб. Тестовый фрагмент базы содержит названия банковских подразделений, а также личные данные клиентов: полные ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения и телефон. Журналисты «Известий» проверили подлинность информации одной из баз (10 записей), проверив тестовый фрагмент через приложение «Сбербанк Онлайн». Кроме того, анализ экспертов издания якобы показал, что утечка новая, так как сведения из тестового фрагмента не совпадали с ранее выставленными на продажу.
В конце октября прошлого года Сбербанк опроверг утечку базы данных о клиентах на миллион строк, накопленных с 2015 г. По данным «Коммерсанта», стоимость одной строки тогда составляла 30 руб., и база еженедельно обновлялась. При этом в начале месяца СМИ писали о продаже на теневом ресурсе базы с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем эта цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.