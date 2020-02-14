Сбербанк опроверг информацию об утечке данных клиентов

В конце октября прошлого года Сбербанк опроверг утечку базы данных о клиентах на миллион строк, накопленных с 2015 г. По данным «Коммерсанта», стоимость одной строки тогда составляла 30 руб., и база еженедельно обновлялась. При этом в начале месяца СМИ писали о продаже на теневом ресурсе базы с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем эта цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.