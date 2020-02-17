ВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%

С января по сентябрь 2019 г. чистая прибыль ВТБ составила 128 млрд руб., что на 4% ниже показателя за аналогичный период 2018 г. (133,3 млрд). При этом прибыль банка в III квартале составила 51,2 млрд руб. против 36 млрд в 2018 г., следует из отчетности.