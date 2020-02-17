ВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%
В сумму вознаграждений входят зарплата и премии. За последний квартал сумма вознаграждений составила 264,02 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г., когда члены правления получили 178,4 млн руб., рост выплат составил 47,9%.
С января по сентябрь 2019 г. чистая прибыль ВТБ составила 128 млрд руб., что на 4% ниже показателя за аналогичный период 2018 г. (133,3 млрд). При этом прибыль банка в III квартале составила 51,2 млрд руб. против 36 млрд в 2018 г., следует из отчетности.
ВТБ в декабре 2017 г. утвердил новую программу премирования руководства. Члены правления кредитной организации получат 60% годовой премии единовременно, оставшиеся 40% – равными долями в течение трех лет, но при достижении определенных условий. Всего в 2017 г. на вознаграждение ключевому руководству госбанк потратил 3,8 млрд руб. против 2,4 млрд годом ранее.