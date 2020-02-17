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Банк «Роскомоса» отозвал иск о банкротстве сопредседателя «Деловой России»

Ведомости

Арбитражный суд города Москвы постановил вернуть заявление «Роскосмосбанка» о признании банкротом сопредседателя «Деловой России» и экс-сотрудника администрации президента Антона Данилова-Данильяна. Определение суда о возвращении заявления размещено в картотеке арбитражных дел.

Иск «Роскосмбанка» о банкротстве Данилова-Данильяна поступил в суд 10 февраля. В связи с нарушениями в подаче заявления 12 февраля суд определил оставить иск без движения до 12 марта. 11 февраля в Арбитражный суд Москвы поступило ходатайство от истца о возвращении заявления.

«Роскосмосбанк» на 100% принадлежит госкорпорации «Роскосмос». Антон Данилов-Данильян ранее сообщил «Ведомостям», что ему ничего не известно об иске, но у него есть поручительство перед банком.

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