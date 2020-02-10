Банк «Роскосмоса» подал иск о банкротстве сопредседателя «Деловой России»
«Роскосмосбанк» (на 100% принадлежит госкорпорации «Роскосмос») подал иск о банкротстве сопредседателя «Деловой России» и бывшего сотрудника администрации президента Антона Данилова-Данильяна. Информация об иске размещена в картотеке арбитражных дел. Размер долга не указан.
Данилов-Данильян сказал «Ведомостям», что ему ничего не известно об иске банка, однако сообщил, что у него есть поручительство перед банком. «Но, насколько я знаю, там все было в порядке», – отметил Данилов-Данильян.
«Ведомости» направили запрос в Роскосмосбанк и в «Роскосмос».
Антон Данилов-Данильян с 2012 г. – сопредседатель «Деловой России», экономист по образованию. В 1991–1994 гг. он работал в группе экспертов по экономике при президенте Борисе Ельцине. В 1994 г. стал референтом помощника президента по экономике Александра Лившица, а в течение 1996 г. – работал в аппарате правительства. С 1997 по 2004 г. Данилов-Данильян официально был сотрудником администрации президента, возглавляя Экономическое управление (сейчас преобразовано в Экспертное управление).
На сайте Сбербанка сказано, что Данилов-Данильян является акционером банка и возглавляет комитет по взаимодействию с миноритариями.