Бизнесу предложат компенсации по кредитам на экологические проекты
Минпромторг разработал механизм компенсации бизнесу по зеленым кредитам, выдаваемым на экологические проекты. О том, что такая инициатива обсуждается, РБК рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердила пресс-служба ведомства. Планируется, что кредиты дополнят программу зеленых облигаций на 27 млрд руб.
Доходы от зеленых облигаций используются для финансирования экологичных технологий. Предложенный Минпромторгом механизм предполагает, что государство возместит предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если заемные средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности. По словам источника РБК, субсидия коснется облигаций, не превышающих 30 млрд руб. Ее размер будет зависеть от того, какое оборудование приобретается – российское или зарубежное. В Минпромторге изданию сообщили, что эту инициативу одобрил проектный комитет нацпроекта «Экология».
На Мосбирже зеленые облигации разместили только три эмитента: банк «Центр-инвест» (объем выпуска 250 млн руб.), «ФПК Гарант-инвест» (500 млн руб.) и «СФО Русол» (5,7 млрд руб.).