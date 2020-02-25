Бизнесу предложат компенсации по кредитам на экологические проекты

Доходы от зеленых облигаций используются для финансирования экологичных технологий. Предложенный Минпромторгом механизм предполагает, что государство возместит предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если заемные средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности. По словам источника РБК, субсидия коснется облигаций, не превышающих 30 млрд руб. Ее размер будет зависеть от того, какое оборудование приобретается – российское или зарубежное. В Минпромторге изданию сообщили, что эту инициативу одобрил проектный комитет нацпроекта «Экология».