Курс евро вырос до максимума за пять месяцев
Евро утром 27 февраля вырос по отношению к рублю почти на 0,7% и впервые с сентября 2019 г. преодолел отметку в 72 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. В 12.05 мск он стоил 71,9 руб. Доллар тоже подорожал – более чем на 0,2% до 65,7 руб.
При этом нефть продолжает дешеветь. В 12.10 мск апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на Интерконтинентальной бирже стоили $52,93 за баррель, подешевев на 0,9%. На нефть WTI – $48,23 за баррель (-1%).
Продолжают падать и индексы. Так, индекс Московской биржи в 12.22 мск составлял 2988 пунктов (-0,99%), индекс РТС опустился на 1,96% до 1431 пункта. Вырос только российский индекс волатильности RVI – на 5% до 28,8 пункта.
На мировых фондовых рынках негативно сказалось стремительное распространение коронавирусной инфекции нового типа за пределами Китая. Падение биржевых индексов Европы, Азии и Америки началось в понедельник, 23 февраля. Российские рынки отреагировали на следующий день.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 44 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 82 100 человек, более 2740 скончались.