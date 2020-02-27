Курс евро вырос до максимума за пять месяцев

Евро утром 27 февраля вырос по отношению к рублю почти на 0,7% и впервые с сентября 2019 г. преодолел отметку в 72 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. В 12.05 мск он стоил 71,9 руб. Доллар тоже подорожал – более чем на 0,2% до 65,7 руб.