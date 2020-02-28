Суд в Лондоне оправдал бывших банкиров Barclays по делу о мошенничестве
Лондонский суд присяжных оправдал трех бывших банкиров Barclays по обвинению в мошенничестве в рамках первого в истории уголовного процесса по действиям высокопоставленных банкиров во время финансового кризиса в Великобритании, пишет Financial Times. Таким образом, британское Агентство по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) проиграло свое громкое дело, которое длится уже семь лет, отмечает издание.
После пяти месяцев повторного судебного разбирательства присяжным понадобилось пять часов, чтобы оправдать бывших топ-менеджеров Barclays Роджера Дженкинса, Тома Калариса и Ричарда Боута, сообщает FT. SFO утверждало, что трое бывших банкиров обманули рынок в ходе привлечения 11,2 млрд фунтов стерлингов в качестве капитала в кризис 2008 г., что позволило банку избежать финансовой помощи налогоплательщиков. Все ответчики отвергали обвинения в каких-либо нарушениях.
FT напоминает, что ранее с бывшего гендиректора Barclays Джона Варли были сняты все обвинения в мошенничестве после постановления суда о том, что SFO не смогло предоставить достаточно доказательств против него. Варли стал первым в мире генеральным директором крупного банка, представшим перед судом присяжных из-за действий, предпринятых во время финансового кризиса. Вместе с оправдательным приговором трем бывшим топ-менеджерам это решение сильно ударило по SFO, которое потратило около 115 млн фунтов стерлингов на это дело, без учета судебных издержек за последних два пятимесячных процесса и многочисленные досудебные слушания, пишет FT.