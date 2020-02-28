Суд в Лондоне оправдал бывших банкиров Barclays по делу о мошенничестве

FT напоминает, что ранее с бывшего гендиректора Barclays Джона Варли были сняты все обвинения в мошенничестве после постановления суда о том, что SFO не смогло предоставить достаточно доказательств против него. Варли стал первым в мире генеральным директором крупного банка, представшим перед судом присяжных из-за действий, предпринятых во время финансового кризиса. Вместе с оправдательным приговором трем бывшим топ-менеджерам это решение сильно ударило по SFO, которое потратило около 115 млн фунтов стерлингов на это дело, без учета судебных издержек за последних два пятимесячных процесса и многочисленные досудебные слушания, пишет FT.